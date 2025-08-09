Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

De Geát megünnepelték, Seskóékat bemutatták, a Manchester United döntetlent játszott a Fiorentinával

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.08.09. 15:46
David De Gea (jobbra) ellenfélként tért vissza Manchesterbe (Fotó: Getty Images)
Címkék
David De Gea Fiorentina Manchester United
A Manchester United és a Fiorentina 1–1-es döntetlent játszott egymással felkészülési mérkőzésen.

A Fiorentina kapusát, David de Geát már a bemelegítésnél hatalmas taps fogadta Manchesterben, nem véletlenül: a spanyol labdarúgó 2011 és 2023 között a Unitedet erősítette. 

A mérkőzés előtt De Gea mellett köszöntötték a Manchester United három új szerzeményét, Matheus Cunhát, Bryan Mbeumót és Benjamin Seskót is, előbbi kettő a kezdőcsapatban kapott helyet, utóbbi viszont még nem volt a keretben.

A 9. percben a Fiorentina megszerezte a vezetést, Albert Gudmundsson szögletét a teljesen szabadon érkező Simon Sohm vágta a kapuba 11 méterről, a manchesteri védők – elsősorban Lenny Yoro – csúnyán elszámolták magukat.

A 25. percben a gólnál hibázó Lenny Yoro jóvátette hibáját, remekül érkezett Bruno Fernándes szögletére, és bár végül úgy tűnt, nem ő, hanem az általa szorongatott Robin Gosens fejelte el a labdát, amely a saját kapujának bal felső sarkába vágódott. Öt perccel később Yoro fordíthatott volna, ám közeli fejesét De Gea védte.

A második játékrészben Matheus Cunha távoli lövésénél centikre volt a góltól a Manchester United, ám az eredmény nem változott, maradt az 1–1, amely után tizenegyesekkel az MU 5–4-re nyert.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Manchester United (angol)–Fiorentina (olasz) 1–1 – 11-esekkel: 5–4

 

 

David De Gea Fiorentina Manchester United
Legfrissebb hírek

Benjamin Sesko aláírt a Manchester Unitedhez – hivatalos

Angol labdarúgás
4 órája

Romano szerint megvan a megállapodás, Sesko a Manchester Unitedhez igazol – sajtóhír

Angol labdarúgás
2025.08.07. 16:17

Rossi figyelmezteti a Fiorentinát, ne becsülje le a Paksot

Európa-konferencialiga
2025.08.06. 13:10

A Paksra a Fiorentina, az ETO-ra a Rapid Wien vagy a Dundee United várhat a Konferencialiga rájátszásában

Európa-konferencialiga
2025.08.04. 14:23

Tornagyőztesként tér haza a Manchester United a tengerentúlról

Angol labdarúgás
2025.08.04. 07:23

Bruno Fernandes duplázott, az MU győzelemmel kezdte a Premier League felkészülési tornáját – videó

Angol labdarúgás
2025.07.27. 09:54

Marcus Rashford az FC Barcelonában folytatja – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2025.07.23. 18:57

A Lyon a Ligue 1-ben marad – számos klub továbbra is bajban

Minden más foci
2025.07.23. 11:07
Ezek is érdekelhetik