De Geát megünnepelték, Seskóékat bemutatták, a Manchester United döntetlent játszott a Fiorentinával

A Fiorentina kapusát, David de Geát már a bemelegítésnél hatalmas taps fogadta Manchesterben, nem véletlenül: a spanyol labdarúgó 2011 és 2023 között a Unitedet erősítette.

A mérkőzés előtt De Gea mellett köszöntötték a Manchester United három új szerzeményét, Matheus Cunhát, Bryan Mbeumót és Benjamin Seskót is, előbbi kettő a kezdőcsapatban kapott helyet, utóbbi viszont még nem volt a keretben.

A 9. percben a Fiorentina megszerezte a vezetést, Albert Gudmundsson szögletét a teljesen szabadon érkező Simon Sohm vágta a kapuba 11 méterről, a manchesteri védők – elsősorban Lenny Yoro – csúnyán elszámolták magukat.

A 25. percben a gólnál hibázó Lenny Yoro jóvátette hibáját, remekül érkezett Bruno Fernándes szögletére, és bár végül úgy tűnt, nem ő, hanem az általa szorongatott Robin Gosens fejelte el a labdát, amely a saját kapujának bal felső sarkába vágódott. Öt perccel később Yoro fordíthatott volna, ám közeli fejesét De Gea védte.

A második játékrészben Matheus Cunha távoli lövésénél centikre volt a góltól a Manchester United, ám az eredmény nem változott, maradt az 1–1, amely után tizenegyesekkel az MU 5–4-re nyert.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Manchester United (angol)–Fiorentina (olasz) 1–1 – 11-esekkel: 5–4