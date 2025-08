Egyszerre három magyar is pályán lehet a Liverpoolban a Bilbao ellen

A nyári felkészülési időszak záró felvonására készül a Liverpool FC, amely hétfőn az Athletic Bilbaót fogadja. Voltaképpen nem is egy találkozó lesz, hanem kettő, az elsőt magyar idő szerint 18 órától játssza Arne Slot menedzser csapata, a másodikat este kilenctől.

Elsőre talán meglepő ez a kettős terhelés, de várhatóan mindkét összecsapáson más kezdőcsapat lép pályára. Ez lehetőséget ad Slotnak, illetve kollégájának, a baszk együttest irányító Ernesto Valverdének, hogy új taktikai elemekkel és felállásokkal kísérletezzenek, a kulcsemberek pedig minél több játékpercet kaphassanak. Igaz, azt egyelőre a liverpooli elemzők sem tudják, Slot pályára küldi-e a legerősebb kezdőcsapatát, vagy inkább vegyes összeállításokkal próbálkozik, amelyekben kezdők, cserék és a fiatal tehetségek egyszerre kapnak helyet. Maga a rendszer sem újdonság a Liverpool háza táján, tavaly például csak annyi volt a különbség, hogy előbb a Sevillával, majd a Las Palmasszal mérkőztek meg a „vörösök”.

Ha Pécsi Ármin esélyt kap, igyekszik megragadni (Fotó: Getty Images)

Az idáig vezető utat tekintve bőven van még mit finomhangolni az angol bajnokcsapatnál. A Liverpool négy felkészülési meccset játszott a nyáron, és bár a másodosztályú Prestont idegenben (3–1), a szintén második ligás Stoke-ot zárt kapuk mögött (5–0), míg a nem túl acélos Jokohama F. Marinost Japánban (3–1) legyőzte, az egyetlen jegyzett ellenféllel vívott találkozóját, a Milan ellenit elbukta (2–4). Márpedig a Bilbao játékereje bőven összevethető az olasz nagycsapatéval, ám amíg Hongkongban kevésbé fájt a vereség, a hazai szurkolók előtt ezúttal jószerével tilos kikapni.

A meccsek azonban még el sem kezdődnek, amikor a Liverpool nyarát beárnyékoló tragédiáról, Diogo Jota haláláról megemlékezik az Anfield, a szívszorító pillanatok pedig felemelhetnek, de gúzsba is köthetnek egyes játékosokat. Persze a portugál támadó július eleji végzetes balesete óta Liverpoolban lelkileg is igyekeznek felkészíteni a keretet az előtte álló idényre, amelyben ráadásul a szokásosnál is nagyobb lesz a nyomás, elvégre bajnoki címvédőként kell helytállni. Márpedig az Athletic elleni találkozót követően vasárnap már tétmérkőzés, az idényt nyitó Szuperkupa, az FA-kupa-győztes Crystal Palace elleni Community Shield következik.

Mindeközben persze gőzerővel épül a Liverpool új kerete, amely immár három magyar játékost is a soraiban tudhat: Szoboszlai Dominik mellé a nyáron megérkezett Kerkez Milos az AFC Bournemouthból és Pécsi Ármin a Puskás Akadémiától. Utóbbi aligha számíthat sok játékpercre az idényben (feltehetően az utánpótláscsapatban véd majd), de Kerkez, Szoboszlai mellett, alapesetben rendre a kezdőbe várható. Rajtuk kívül a Mersey-parti csapat megszerezte Florian Wirtzet klub- és Premier League-csúcsot jelentő 116 millió fontért, és átigazolta továbbá Jeremie Frimpongot és Hugo Ekitikét is, így a klubtörténet legnagyobb költekezésénél jár, ám a hírek szerint még koránt sincs vége a beruházásnak. Igaz, az Alexander Isak megszerzésére tett kísérlet a hétvégén megtorpant. Egyrészt a Newcastle visszadobta a Liverpool 120 millió fontos ajánlatát, másrészt a svéd csatár pótlására kiszemelt Benjamin Seskóért felkínált 75 millió eurót az RB Leipzig utasította vissza – magyarán, Isak még nem lehet ott a Bilbao ellen.

A magyar kontingens viszont igen, kérdés, hogy mindhárman pályára léphetnek-e, és ha igen, megvalósul-e az a magyar szempontból futballtörténeti pillanat, hogy egy időben játszanak az aktuális angol bajnok színeiben.