De Bruyne-show a Napolinál, győzött a Girona ellen a Serie A címvédője

A Napoli mérlege eddig felemás a nyári felkészülést tekintve, de ami nagyon fontos lehet a csapat számára, hogy Kevin De Bruyne minél előbb csúcsformába lendüljön. A világklasszis játékos új csapatánál is kezdi csillogtatni erényeit, ugyanis a Girona ellen előkészítéssel és két góllal zárt.



Antonio Conte együttese már a 23. percben 3–0-ra vezetett, ám a rutinos Christian Stuani duplájával még a szünet előtt visszajöttek a meccsbe a katalánok, akik egyenlíteni viszont nem tudtak a fordulást követően – igaz, a nápolyi csapat is leállt a góltermeléssel.



A Serie A új idénye két hét múlva kezdődik, addig a Napolira további két felkészülési mérkőzés vár. A Girona jövő hét pénteken a Rayo Vallecanót látja vendégül a La Liga nyitó meccsén.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Napoli (olasz)–Girona (spanyol) 3–2 (Di Lorenzo 4., De Bruyne 15., 23., ill. Stuani 34., 42.)