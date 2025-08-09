Sportrádió

De Bruyne-show a Napolinál, győzött a Girona ellen a Serie A címvédője

2025.08.09. 21:08
Kevin De Bruyne címvédéshez segítheti a Napolit (Fotó: Getty Images)
Az első igazán jó mérkőzésén van túl a Napoli játékosaként a nyári sztárigazolás, Kevin De Bruyne: a rutinos középpályás előbb gólpasszt jegyzett, majd kétszer betalált a Girona elleni felkészülési mérkőzésen szombaton. A találkozót az olaszok nyerték meg 3–2-re.

A Napoli mérlege eddig felemás a nyári felkészülést tekintve, de ami nagyon fontos lehet a csapat számára, hogy Kevin De Bruyne minél előbb csúcsformába lendüljön. A világklasszis játékos új csapatánál is kezdi csillogtatni erényeit, ugyanis a Girona ellen előkészítéssel és két góllal zárt.


Antonio Conte együttese már a 23. percben 3–0-ra vezetett, ám a rutinos Christian Stuani duplájával még a szünet előtt visszajöttek a meccsbe a katalánok, akik egyenlíteni viszont nem tudtak a fordulást követően – igaz, a nápolyi csapat is leállt a góltermeléssel.


A Serie A új idénye két hét múlva kezdődik, addig a Napolira további két felkészülési mérkőzés vár. A Girona jövő hét pénteken a Rayo Vallecanót látja vendégül a La Liga nyitó meccsén.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Napoli (olasz)–Girona (spanyol) 3–2 (Di Lorenzo 4., De Bruyne 15., 23., ill. Stuani 34., 42.)

 

