Duplázott a nyári szerzemény, a Man. City is győzött a PL-rajt előtt

2025.08.10. 08:05
A manchesteriek az új idényben visszatérnének a sikeres útra... (Fotó: Getty Images)
labdarúgás Tijjani Reijnders felkészülés Manchester City Palermo
A Manchester City 3–0-ra győzött a Palermo elleni felkészülési mérkőzésen, amely a csapat egyetlen nyári tesztmeccse volt. A találkozót a szicíliai klub 125 éves jubileuma alkalmából rendezték meg, a tét pedig az Anglo-Palermitan-trófea első kiírása volt.

A vezetést Erling Haaland szerezte meg a 25. percben, miután Rico Lewis remek passzal hozta helyzetbe a norvég csatárt. A második félidőben a nyári szerzemény, Tijjani Reijnders csereként lépett pályára, és hamar főszereplővé vált: előbb Savinho, majd Divine Mukasa előkészítéséből is eredményes volt.

A holland középpályás közel járt a mesterhármashoz is, de egy üres kapus helyzetet elhibázott. A City magabiztos játékkal nyerte meg a mérkőzést.


Pep Guardiola csapata ezzel sikerrel hangolt a Premier League nyitányára, amelyen a Wolverhampton vendégeként kezdi meg az új idényt jövő hétvégén.

LABDARÚGÁS
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Palermo (olasz)–Manchester City (angol) 0–3 (Haaland 25., Reijnders 59., 82.)

Angol labdarúgás
14 órája

Megvan Gyökeres első gólja, az Arsenal sima győzelemmel hangolt a PL-re

A jelek szerint készen áll a Manchester United elleni nyitányra Mikel Arteta csapata.

 

