Duplázott a nyári szerzemény, a Man. City is győzött a PL-rajt előtt

A vezetést Erling Haaland szerezte meg a 25. percben, miután Rico Lewis remek passzal hozta helyzetbe a norvég csatárt. A második félidőben a nyári szerzemény, Tijjani Reijnders csereként lépett pályára, és hamar főszereplővé vált: előbb Savinho, majd Divine Mukasa előkészítéséből is eredményes volt.

A holland középpályás közel járt a mesterhármashoz is, de egy üres kapus helyzetet elhibázott. A City magabiztos játékkal nyerte meg a mérkőzést.



Pep Guardiola csapata ezzel sikerrel hangolt a Premier League nyitányára, amelyen a Wolverhampton vendégeként kezdi meg az új idényt jövő hétvégén.

LABDARÚGÁS

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Palermo (olasz)–Manchester City (angol) 0–3 (Haaland 25., Reijnders 59., 82.)