Richarlison két szép gólt szerzett, a Spurs simán megverte az újoncot

Tottenham–Burnley

Néhány nappal a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain elleni Európai Szuperkupa-mérkőzés után az élvonalba visszajutó Burnley ellen, hazai pályán kezdhette meg az új idényt az immár Thomas Frank által irányított Tottenham, amely a pocsék előző évad után ismét a nemzetközi kupaindulásért csatázna. Ennek megfelelően a házigazda Spurs már az első tíz percben megszerezte a vezetést Richarlison jobb oldali beadás utáni kapásgóljával. De a második gólt nem tudták rárúgni a hazaiak, az egyébként lelkesen játszó Burnleynek pedig több ígéretes helyzete is akadt az egyenlítéshez, mind az első, mind a második félidőben. A vendégek viszont ráfáztak a kihagyott helyzetekre, ugyanis egy óra játék után Richarlison kapásból, ollózós mozdulattal bombázott a kapuba egy jobb oldali beadás után. A második kapott gól pedig megfogta a Burnleyt, amelynek kapuját öt perccel később Brennan Johnson is bevette, kialakítva a 3–0-s végeredményt. A Spurs duplázó braziljának a gólpasszt mindkét alkalommal a nyári szerzemény, Mohamed Kudus adta.

Brighton–Fulham

Az előző idényt ötmeccses veretlenségi sorozattal a nyolcadik helyen záró Brighton hazai pályán valamivel esélyesebbnek számított, mint vendége, a Fulham. Úgy tűnt, Fabian Hürzeler csapata hamar érvényesíti akaratát, de Yankuba Minteh negyedik percben szerzett gólját videózás után nem adták meg, onnantól pedig hiába támadott valamivel többet a házigazda, a kapura a szünetig egyik csapat sem okozott veszélyt. A második játékrészben viszont már nem kellett sokat várni a Brighton góljára, ugyanis a Fulham nyári szerzeménye, Sander Berge összehozott egy büntetőt, amelyet Matt O'Riley magabiztosan értékesített. A londoniak mestere, Marco Silva a hátrány után ötöt is cserélt, hogy frissítsen csapatán, s bár sokáig úgy tűnt, ez sem vezet eredményre, végül épp az egyik csere, Rodrigo Muniz 96. percben szerzett góljával a Fulham mégis elcsent egy pontot a „sirályoktól”. 1–1

Sunderland–West Ham

A Tottenhamhez hasonlóan visszafogott 2024–2025-ös idényt produkált West Ham is újonccal csatázott, a Sunderlandhez látogatott. A mérkőzést nagy iramban kezdték a felek, a vendégektől Jarrod Bowen, a hazaiaktól Habib Diarra már az első percekben nagy lehetőséget szalasztott el, ezután viszont a szünetig csak egy-egy kaput eltaláló lövése volt a két együttesnek. A második játékrész ugyan nem dúskált a helyzetekben, de a Sunderland szépen lassan fölénybe került, és a szünetben becserélt Omar Alderete passza után, Eliezer Mayenda góljával némi meglepetésre vezetett. Ez pedig lökést adott a hazaiaknak, akik Daniel Ballard és Wilson Isidor révén további két alkalommal bevették még Mads Hermansen kapuját, így a Sunderland győzelemmel tért vissza a Premier League-be. 3–0

ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

Brighton–Fulham 1–1 (O'Riley 55. – 11-esből, ill. Rodrigo Muniz 90+6.)

Sunderland–West Ham United 3–0 (Mayenda 61., Ballard 73., Isidor 90+2.)

Tottenham–Burnley 3–0 (Richarlison 10., 60., B. Johnson 66.)

KORÁBBAN

Aston Villa–Newcastle United 0–0

KÉSŐBB

18.30: Wolverhampton–Manchester City (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

15.00: Chelsea–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

15.00: Nottingham–Brentford

17.30: Manchester United–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Hétfő

21.00: Leeds–Everton (Tv: Match4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Liverpool–Bournemouth 4–2