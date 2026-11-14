Női kosárlabda-válogatottunk Miskolcon legyőzte Portugáliát
A kötelező a legnehezebb nevezetű sporttézis cáfolatában bízva vártuk a magyar női válogatott szerdai mérkőzését: a világranglista-16.ként a 40. helyezettet fogadtuk Miskolcon, s bár sok hely üresen maradt a DVTK Arénában a feldobáskor, aki ott volt, lelkesen szurkolt. A cáfolat elmaradt, a győzelem szerencsére nem... Eddig kilenc hivatalos meccset vívtunk a dél-európai riválissal, egyet nyertek meg négy éve, 74–70-re Rio Maiorban egy felkészülési összecsapást (akkor még Székely Norbert volt a szövetségi kapitányunk).
A németek elleni ragyogó hamburgi rajt (70–64) kitűnő alapot adott a mieinknek a folytatáshoz, Studer Ágnesék nem titkoltan 3–0-val szeretnék lezárni az első etapot, míg José Araújo, a portugálok szövetségi kapitánya úgy vélte, csak akkor lehet esélye együttesének Miskolcon, ha jól zárják ki a magyar centereket a palánkok alól és ők tudják a meccs ritmusát megszabni, mondván, a mieink középjátékosai, elsősorban Juhász Dorka és Takács-Kiss Virág alighanem dominálnak majd az alacsonyabb vendégmagasemberek mellett. Nem csoda, hogy ezt mondta a szakember, két centerünk együtt 27 pontot és 20 lepattanót termelt a németek ellen...
Három helyen változtatott a 12-es kereten a szerdaihoz képest Völgyi Péter szövetségi kapitány, kimaradt Turner Yvonne, Sitku-Varga Alíz és Dúl Panka, miközben Rátkai Eszter, Papp Klaudia és Tóth Franka csapatban volt. A negyedik percben (8–3 ide) már időt kértek a vendégek, majd zónavédekezésre váltottak, s fel is zárkóztak. Az első hullámvölgyünk ekkor jött, távolról egyáltalán nem találtunk be (0/9 a félidőig), Juhász négy büntetőt is mellédobott, s ziccerek is kimaradtak, leperdültek.
Gyöngécske félidőt láttunk a mieinktől, ne szépítsük, nem csoda, vendégelőnyt mutatott a tábla. A nagyszünetben Báder Márton MKOSZ-elnök elbúcsúztatta a válogatottságtól visszavonult Dubei Debórát, aki 92 alkalommal szerepelt a nemzeti együttesben. Nem estünk kétségbe, sem a már a világbajnokságra sem utazó Dubei hiánya, sem a hátrány miatt, de a vendégek egyre lelkesebbek lettek, és úgy tűnt, egyre jobban hisznek a bravúrban. Messze nem volt olyan gördülékeny és jó a mieink játéka, mint szerdán, brusztoltak a lányok becsülettel, ám a dobószázalék borzasztó gyenge volt. A kulcsemberré előlépő Dombai ziccerével újra vezettünk a 26. percben, majd a vb-ről sérülés miatt lemaradó hátvéd bedobta a csapat első jó tripláját 15 rossz kísérletet követően.
Nem és nem adták meg magukat a portugálok, de a 35. perc táján megtörtek végre, és elfáradtak, akkorra bedaráltuk őket, s nem szép, de fontos győzelmet szerzett régen tapasztalt rossz százalékkal triplázó együttesünk, amely kedden a nyeretlen dánokat látja vendégül szintén a DVTK Arénában.
NŐI KOSÁRLABDA EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ
N-CSOPORT, 2. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA 65–56 (15–16, 12–14, 17–14, 21–12)
Miskolc, 1800 néző. V: Kitsing (észt), Car (osztrák), Ruhamiriza (ruandai)
MAGYARORSZÁG: Studer 7, Aho N. 2, LELIK 3, JUHÁSZ 8, TAKÁCS-KISS 21/3. Csere: DOMBAI 15/6, Kányási 3/3, Török 6, Papp K., Széki-Barnai. Szövetségi kapitány: Völgyi Péter
PORTUGÁLIA: Rodrigues 4, Filipe 8/6, GUERREIRO 16/6, Umabano 4, Da Silva. Csere: Soeiro, Vieira, M. SILVA 10/6, Barreto, Jordao 4, Neto 8/6, Ramos 2. Szövetségi kapitány: José Araújo
Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–3. 5. p.: 8–9. 12. p.: 17–21. 14. p.: 23–23. 18. p.: 25–26. 24. p.: 33–32. 27. p.: 39–35. 28. p.: 39–40. 32. p.: 47–44. 34. p.: 52–48. 36. p.: 59–51. 38. p.: 59–56
MESTERMÉRLEG
Völgyi Péter: – Mindvégig nagyot küzdöttünk, de el kell ismerni, hogy gyengén dobtunk. Kemény mérkőzésen vagyunk túl. Jól felkészültünk a portugálokból, de csak az utolsó negyed sikerült úgy, ahogyan szerettük volna. Köszönöm a nagyszerű közönségnek azt a támogatást, amit a válogatottnak nyújtottak.
José Araújo: – Nagy csatára késztettük a magyar válogatottat, amely nem véletlenül volt a világbajnokság legjobb nyolc csapata között, nagyszerű együttes és kitűnő játékosokból áll. Sokáig versenyben voltunk a győzelemért is, büszke vagyok csapatomra, sajnos a végjátékban nem éltünk a lehetőségeinkkel, a hazaiak bizonyították, erős és jó versenyzőtípus a válogatottjuk.
További eredmény: Dánia–Németország 71–88
Az állás: 1. MAGYARORSZÁG 4 pont, 2. Németország 3 (152–141), 3. Portugália 3 (135–127), 4. Dánia 2