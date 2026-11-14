Női kosárlabda-válogatottunk Miskolcon legyőzte Portugáliát

A kötelező a legnehezebb nevezetű sporttézis cáfolatában bízva vártuk a magyar női válogatott szerdai mérkőzését: a világranglista-16.ként a 40. helyezettet fogadtuk Miskolcon, s bár sok hely üresen maradt a DVTK Arénában a feldobáskor, aki ott volt, lelkesen szurkolt. A cáfolat elmaradt, a győzelem szerencsére nem... Eddig kilenc hivatalos meccset vívtunk a dél-európai riválissal, egyet nyertek meg négy éve, 74–70-re Rio Maiorban egy felkészülési összecsapást (akkor még Székely Norbert volt a szövetségi kapitányunk).

A németek elleni ragyogó hamburgi rajt (70–64) kitűnő alapot adott a mieinknek a folytatáshoz, Studer Ágnesék nem titkoltan 3–0-val szeretnék lezárni az első etapot, míg José Araújo, a portugálok szövetségi kapitánya úgy vélte, csak akkor lehet esélye együttesének Miskolcon, ha jól zárják ki a magyar centereket a palánkok alól és ők tudják a meccs ritmusát megszabni, mondván, a mieink középjátékosai, elsősorban Juhász Dorka és Takács-Kiss Virág alighanem dominálnak majd az alacsonyabb vendégmagasemberek mellett. Nem csoda, hogy ezt mondta a szakember, két centerünk együtt 27 pontot és 20 lepattanót termelt a németek ellen...

Három helyen változtatott a 12-es kereten a szerdaihoz képest Völgyi Péter szövetségi kapitány, kimaradt Turner Yvonne, Sitku-Varga Alíz és Dúl Panka, miközben Rátkai Eszter, Papp Klaudia és Tóth Franka csapatban volt. A negyedik percben (8–3 ide) már időt kértek a vendégek, majd zónavédekezésre váltottak, s fel is zárkóztak. Az első hullámvölgyünk ekkor jött, távolról egyáltalán nem találtunk be (0/9 a félidőig), Juhász négy büntetőt is mellédobott, s ziccerek is kimaradtak, leperdültek.