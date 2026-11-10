Már Hamburgban készül a női kosárlabda-válogatott

Kissé elcsigázottan szálltak le a buszról még a miskolctapolcai szálloda előtt hétfő délelőtt a magyar válogatott tagjai. Az utazás előtt Völgyi Péter ugyanis még edzést vezényelt, immár majdnem a teljes keretnek, egyedül Juhász Dorka nem lehetett a többiekkel, a klasszis Törökországból egyenesen a mérkőzés helyszínére repült, és este csatlakozott a kerethez.

„Nem ideális a helyzet, ilyenkor ez egy rohanás – kezdte Völgyi Péter. – A légiósok a hétvégén még játszottak, úgy gondolom, többen ezért még fáradtabbak is, az itthon szereplők viszont hét-nyolc napja nem léptek pályára. Teljes kerettel kedden tudunk edzeni, és szerda délelőtt lesz még egy dobótréning a meccs helyszínén.”

Abban azért meg lehet egyezni a kapitánnyal, hogy amikor a felkészülésre ennyire kevés idő áll a csapatok rendelkezésére, mint most, aranyat érnek a korábban unásig gyakorolt figurák, szisztémák, különböző szerkezeti variációk. És ebből a szempontból most a magyar csapat jól áll, a szeptemberben a világbajnokságon a legjobb nyolcba jutó nemzeti együttesünk tagjai közül egyedül Josepovits Kinga hiányzik sérülés miatt, de újra itt van Dombai Réka, Varga Alíz, Tóth Franka és Papp Klaudia is, vagyis nőttek a variációs lehetőségek.

„A németek tartalékosabbak lesznek, ha minden igaz, a vb-keretükből heten lesznek most is ott a pályán – folytatta Völgyi Péter. – Ezzel együtt nagyon kemény, harcos ellenfél vár ránk, most még nem tudom, mely tizenkét játékost nevezem szerdára.”

A csapat még a magyarországi bázison ebédelt, utána busszal utazott a kassai reptérre, onnan pedig először Bécsnek vette az irányt, ahol másfél órát kellett várni a csatlakozásra. Kányási Veronikáék így gyorsan elfogyasztottak egy könnyű uzsonnát, és várták, hogy továbbindulhassanak Hamburgba.

„Nagyon jó volt hazajönni a válogatottba, rengeteg új élmény ért, és sok tapasztalattal gazdagodtam Törökországban, most minden szempontból igyekszem töltődni!” – mondta Lelik Réka, aki nyáron igazolt az Emlak Konuthoz, azóta rengeteg meccset játszott, vezérszerepben számítanak rá új klubjánál.

Edzés Völgyi Péter irányításával

Már kedden megkezdődnek a selejtező meccsek a jövő évi, négy ország által közösen rendezett Európa-bajnokságra. A lebonyolítási rend egyszerű: hat kvartettet alakítottak ki, minden csoport első két helyezettje kijut a kontinensviadalra, vagyis tizenkét együttes kvalifikálja magát.

A négy rendező ország, Svédország, Belgium, Finnország és Litvánia válogatottja alanyi jogon ott lesz az Eb-n. A magyar válogatott legnagyobb riválisa a világbajnoki negyedik helyezett Németország lehet, amely ellen szerdán Hamburgban kezdi meg a sorozatot. Dánia és Portugália alacsonyabban rangsorolt a mieinknél, de főleg utóbbival érdemes lesz vigyázni, hiszen fejlődik és képes a meglepetésre. Tizenketten a huszonnégyből

„Hosszú ez a nap” – állapították meg a szakmai stáb tagjai közül többen is este fél nyolc körül már Hamburgban, amikor a mieinket szállító gép leszállt, és a csomagokra várt a társaság.

„Mindig boldogság jönni a válogatottba, szeretem ezt a csapatot – mondta mosolyogva Turner Yvonne, honosított amerikai hátvédünk. – Jobban kell teljesítenünk, mint a legutóbbi Eb-selejtezők során, de azóta rengeteget fejlődött ez a csapat, ezt évről évre látom, szóval bízom benne, hogy sikeresek leszünk.”

Este kilenc is elmúlt, amikor a válogatott megérkezett hamburgi szállodájába, ahol már Juhász Dorka várta a többieket. Kedd délelőtt pihenhetnek a lányok, délután viszont fontos edzés következik – immár teljes létszámmal.

NŐI KOSÁRLABDA EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

N-CSOPORT, 1. FORDULÓ

Szerda

18.30: Dánia–Portugália

19.00: Németország–Magyarország

A NŐI KOSÁRLABDA-VÁLOGATOTT KERETE

Aho Nina (DVTK), Dombai Réka (Szekszárd), Dúl Panka (ETO Basket), Juhász Dorka (Galatasaray – Törökország), Kányási Veronika (DVTK), Lelik Réka (Emlak Konut SK – Törökország), Papp Klaudia (Lyon ASVEL – Franciaország), Rátkai Eszter (Szekszárd), Sitku-Varga Alíz (Autosped BCC Castelnuovo Scrivia – Olaszország), Studer Ágnes (NKA Universitas Pécs), Széki-Barnai Judit (Cegléd), Takács-Kiss Virág (Valencia BC – Spanyolország), Tóth Franka (Sopron), Török Ágnes (NKA Universitas Pécs), Turner Yvonne (Wisla Kraków – Lengyelország)