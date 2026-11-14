Férfi kosár NB I: 102 pontig jutott, 10 meccs után is hibátlan az Atomerőmű

A hétvége rangadóján jól kezdett az Alba Fehérvár, uralta az első negyedet, aztán a második tíz percben életmagra kapott, és fordított az eddig veretlen Atomerőmű SE – Jay Jay Chandler feladta a labdát alley-oopra, Clarence Daniels meg bezsákolta, ahogyan illik. A vendégeknél már a 15. percben két technikai hibával kiállították Pongó Marcellt, ami érzékeny veszteség volt, ennek ellenére 50-nél utolérték a házigazdát.

Most is olyan tempót diktáltak azonban a paksiak, amellyel nem lehetett tartani a lépést, nagyon jó százalékban értékesítették a kinti dobásaikat (különösen Chandler). Nyolc perccel a vége előtt éppen Chandler vágott be egy triplát, így 87–72-es előnyre tett szert az Eilingsfeld Jánost egymás után már a harmadik mérkőzésen nélkülöző ASE.

A paksiak elérték végül a száz pontot, az évad folyamán immár hatodszor, s eddig mind a tíz mérkőzésüket megnyerték, egyelőre hibátlan a Falco is – a válogatott szünet után, december ötödikén következik a Falco–Atomerőmű csúcstalálkozó!

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ, szombati mérkőzések

ATOMERŐMŰ SE–ALBA FEHÉRVÁR 102–91 (18–24, 29–17, 30–29, 25–21)

Paks, 1000 néző. V: Praksch, Mészáros B., Söjtöry

PAKS: JOSEPH 16/6, CHANDLER 32/15, BENKE 21/6, Révész 7/3, YOUNG 12. Csere: Halmai D. 2, Géringer, Krivacsevics 3, Daniels 9/3. Edző: Ivica Skelin

FEHÉRVÁR: SCOTT 21/9, Pongó Marcell 8/6, Vojvoda 15/3, SZUBOTICS 14/9, Vujics 9. Csere: Maddox 3/3, Filipovics, Meleg 8, Major 3/3, Takács Zs. 5/3, Párkányi, Takács Martin 5. Edző: Zlatko Jovanovic

Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–12. 8. p.: 17–19. 14. p.: 26–27. 18. p.: 43–34. 24. p.: 55–54. 28. p.: 70–63. 34. p.: 89–78. 38. p.: 100–83

Kiállítva: Pongó Marcell (15. p.)

Kipontozódott: Scott (36. p.), Szubotics (37. p.)

MESTERMÉRLEG

Ivica Skelin: – Nagyon jó munkát végeztünk! Bár nem kezdtük jól a mérkőzést, a második félidőre feljavult a játékunk. Nagyon boldog vagyok, de nemcsak a győzelem, hanem a mutatott játék miatt is. Voltak kemény helyzetek, de mindig ki tudtunk jönni ezekből. Ez volt sorozatban a tizedik győztes meccsünk, minden elismerésem a fiúknak!

Zlatko Jovanovic: – A paksi arénában a hazai szurkolók mindig remek hangulatot teremtenek. Abszolút megérdemelten nyert a Paks, hiszen a legjobb támadócsapat az egész ligában. Nem véletlenül vezeti vereség nélkül a tabellát.

Tudósított: MOLNÁR GYULA

Phoenix Fóti Tigrisek–Egis Körmend 96–108 (22–26, 14–24, 34–24, 26–34)

Jegyzőkönyv később…

Később

18.00: EPS-Honvéd–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Sopron KC

18.00: OSE Lions–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: Délút-SZTE-Szedeák–NKA Universitas Pécs

Vasárnap játsszák

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–DEAC