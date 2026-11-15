Férfi kosárlabda: Underwood 28 pontot szerzett, de a DEAC kikapott Szolnokon

A férfi kosárlabda NB I vasárnapi meccsén a DEAC jól kezdet a 3. helyen álló Szolnok vendégeként. Az első percekben két-három ponttal többször is vezetett, 14–14 után azonban fordítottak a hazaiak, és a negyed hajrájában már 29–20-ra is megléptek, de az első tíz perc végére 29–24-re feljött a DEAC.

A második negyed viszont az egy félidő alatt 19 pontot jegyző amerikai Dimitrius Underwood vezérelte debrecenieké volt, ám a nagyszünetben két ponttal, 52–50-re így is az Olaj vezetett. A harmadik negyedet viszont egy 7–0-s rohammal kezdte a DEAC, amivel fordított, ám sokáig nem tudott vezetni.

A Szolnok a harmadik negyed végén 77–69-es előnyben volt, majd a negyedikben fokozatosan növelte a különbséget, köszönhetően elsősorban a Pallai, Cseh, Goodwin, Krnjajszki négyes pontjainak. A végén aztán megint egy kicsit kiengedett a Szolnok, de így is kilenc ponttal, 96–87-re győzött, Underwood hiába remekelt a vendégeknél és szerzett 28 pontot, ez önmagában kevésnek bizonyult.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Debreceni EAC 96–87 (29–24, 23–26, 25–19, 19–18)



