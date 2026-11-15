Férfi kosárlabda: Underwood 28 pontot szerzett, de a DEAC kikapott Szolnokon

P. K.P. K.
2026.11.15. 20:03
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A több jó egyéni teljesítmény döntött a fehérben játszó szolnokiak javára a DEAC ellen (Fotó: facebook.com/olajofficial)
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férfi kosárlabda NB I NHSZ-Szolnoki Olajbányász Debreceni EAC
A férfi kosárlabda NB I vasárnapi meccsén a 3. helyen álló Szolnok 96–87-re győzött otthon a DEAC ellen, a debrecenieknél Dimitrius Underwood 28 pontot szerzett, de csapata így is kikapott.

 

A férfi kosárlabda NB I vasárnapi meccsén a DEAC jól kezdet a 3. helyen álló Szolnok vendégeként. Az első percekben két-három ponttal többször is vezetett, 14–14 után azonban fordítottak a hazaiak, és a negyed hajrájában már 29–20-ra is megléptek, de az első tíz perc végére 29–24-re feljött a DEAC.

A második negyed viszont az egy félidő alatt 19 pontot jegyző amerikai Dimitrius Underwood vezérelte debrecenieké volt, ám a nagyszünetben két ponttal, 52–50-re így is az Olaj vezetett. A harmadik negyedet viszont egy 7–0-s rohammal kezdte a DEAC, amivel fordított, ám sokáig nem tudott vezetni. 

A Szolnok a harmadik negyed végén 77–69-es előnyben volt, majd a negyedikben fokozatosan növelte a különbséget, köszönhetően elsősorban a Pallai, Cseh, Goodwin, Krnjajszki négyes pontjainak. A végén aztán megint egy kicsit kiengedett a Szolnok, de így is kilenc ponttal, 96–87-re győzött, Underwood hiába remekelt a vendégeknél és szerzett 28 pontot, ez önmagában kevésnek bizonyult.  

KOSÁRLABDA 
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Debreceni EAC 96–87 (29–24, 23–26, 25–19, 19–18)    

 


 

 

férfi kosárlabda NB I NHSZ-Szolnoki Olajbányász Debreceni EAC
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