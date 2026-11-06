Új európai kezdet, fél szemmel már Los Angelesre tekintve
A KERET FELE HIÁNYZOTT az Európa-bajnoki selejtezőkre a felkészülést péntek délelőtt megkezdő női válogatottból, de Miskolcon a nyolc jelen lévő hölgy sem úszta meg a szokás szerinti óriási médiaérdeklődést, a foglalkozás előtt majd ötven percig folyamatosan a kamerák és mikrofonok előtt álltak. Az igazoltan távollévők közül többen majd a hétvégén csatlakoznak az együtteshez, utoljára a török Galatasaray légiósa, Juhász Dorka érkezik majd.
A csapat először találkozott újra a szenzációs szeptemberi berlini világbajnokságon elért nyolcadik hely megszerzése óta. A németországi hősök közül Josepovits Kinga mindhárom mérkőzést kihagyja egy fáradásos törés miatt, de amint arra Völgyi Péter szövetségi kapitány – aki nyár óta már nem klubedző a DVTK-nál, hanem az utánpótlásban dolgozik – a Nemzeti Sportnak adott nyilatkozatában rávilágított, a csapat magasposzton nem áll rosszul a pécsi center nélkül sem. Válogatottunk az előző kontinensviadal selejtezőjét elrontotta, nem jutott ki a 2025-ös tornára, ami fájó tapasztalat volt a stábnak és a játékosoknak is.
„Remélem a játékvezetés szempontjából nőtt a respektünk a világbajnoki szereplés miatt, de el kell felejteni a papírformát, minden meccs élet-halál harc lesz, minden összecsapáson a lehető legjobb és legerősebb csapattal kell pályára lépni, és ha lehet, minél előbb bebiztosítani a kvalifikációt – mondta Völgyi. – A vb-n elért nyolcadik hely miatt a dán vagy a portugál válogatott számára nagy skalp lenne, ha legyőznének minket, de mind a két meccset mindenképpen meg kell itthon nyernünk, és Németországban is mindent megtenni a győzelemért. Speciális a selejtező lebonyolítása, ilyen még nem volt, hogy hét nap alatt három összecsapást kelljen megvívni, ez fizikailag nagy igénybevétellel jár. Az itthon játszók frissebbek lesznek, mert az élvonalban az előző hétvége óta nem volt meccs, de az NB I tempóját és minőségét tekintve nem feltétlenül a legjobb felkészítést jelenti az Eb-selejtezőkben várható nívóhoz. Eközben a külföldön játszók fáradtabbak lesznek, de jobb ritmusból jönnek. Ebből a kétféle anyagból kell egy ütőképes csapatot kovácsolni szerdára, Hamburgba hétfőn utazunk, elképzelhető, hogy oda még 14 játékossal megyünk, és csak ott jelölöm ki a 12-es meccskeretet.”
Ami a szűk kétórás edzést illeti, a hangulat remek volt, nyitóbeszédében Völgyi hangsúlyozta, új fejezet kezdődik a csapat életében, mert az Európa-bajnokságon keresztül lehet az olimpiai kvalifikációs tornára is eljutni, s mint mondta, az ötkarikás játékokon való szereplés meghatározó élmény lehet, prioritásnak kell lennie egy profi sportoló pályafutásában.
„Jó munkát, kitartást és alázatot kívánok a selejtezőhöz! Ahogy a világbajnokságon, továbbra is csapatként kell működnünk, vagyis közösen kompenzálni, ha valaki hülyeséget csinál vagy hibázik” – kezdte a tréninget a kapitány. A játékos bemelegítést dobógyakorlatok követték, előfordult, hogy Iványi Dalma volt a bólya, akit vagy megkerülni kellett, vagy megérinteni, miközben Váradi Kornél, a másik edző trükkös dobófeladatokkal alaposan megdolgoztatta a kis létszámú, ám annál nagyobb lelkesedéssel dolgozó csoportot.
– Hat hét telt el a berlini kaland óta, mi történt önnel azóta?
– Tehát folytatja a karrierjét 39 évesen is.
– Egy új ciklus kezdődik az Európa-bajnoki selejtezővel, s több szempontból is fontos lenne a kvalifikáció, hiszen egyrészt két éve nem sikerült kijutni a tornára, másrészt a kontinensviadalon lehet az olimpiai kvalifikációs pozíciót megszerezni. Mit ettől hét nap alatt sorra kerülő három meccstől?
A KERET
Aho Nina, Aho Tyra, Kányási Veronika (mind DVTK), Dombai Réka, Rátkai Eszter (mindkettő Szekszárd), Dúl Panka (Győr), Juhász Dorka (Galatasaray), Lelik Réka (Emlak Konut), Papp Klaudia (Lyon), Sitku-Varga Alíz (Castelnuovo), Studer Ágnes, Török Ágnes (Pécs), Széki-Barnai Judit (Cegléd), Takács-Kiss Virág (Valencia), Tóth Franka (Sopron), Turner Yvonne (Krakkó)
A PROGRAM
N-csoport
November 11., szerda. 1. forduló. Dánia–Portugália, Koppenhága, 18.30. Németország–MAGYARORSZÁG, Hamburg, 19 (M4 Sport).
November 14., szombat. 2. forduló. Dánia–Németország, Koppenhága, 15. MAGYARORSZÁG–Portugália, Miskolc, 18 (Duna World).
November 17., szerda. 3. forduló. MAGYARORSZÁG–Dánia, Miskolc, 18. Portugália–Németország, Odivelas, 20 (M4 Sport)