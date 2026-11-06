Új európai kezdet, fél szemmel már Los Angelesre tekintve

„Remélem a játékvezetés szempontjából nőtt a respektünk a világbajnoki szereplés miatt, de el kell felejteni a papírformát, minden meccs élet-halál harc lesz, minden összecsapáson a lehető legjobb és legerősebb csapattal kell pályára lépni, és ha lehet, minél előbb bebiztosítani a kvalifikációt – mondta Völgyi. – A vb-n elért nyolcadik hely miatt a dán vagy a portugál válogatott számára nagy skalp lenne, ha legyőznének minket, de mind a két meccset mindenképpen meg kell itthon nyernünk, és Németországban is mindent megtenni a győzelemért. Speciális a selejtező lebonyolítása, ilyen még nem volt, hogy hét nap alatt három összecsapást kelljen megvívni, ez fizikailag nagy igénybevétellel jár. Az itthon játszók frissebbek lesznek, mert az élvonalban az előző hétvége óta nem volt meccs, de az NB I tempóját és minőségét tekintve nem feltétlenül a legjobb felkészítést jelenti az Eb-selejtezőkben várható nívóhoz. Eközben a külföldön játszók fáradtabbak lesznek, de jobb ritmusból jönnek. Ebből a kétféle anyagból kell egy ütőképes csapatot kovácsolni szerdára, Hamburgba hétfőn utazunk, elképzelhető, hogy oda még 14 játékossal megyünk, és csak ott jelölöm ki a 12-es meccskeretet.”

Ami a szűk kétórás edzést illeti, a hangulat remek volt, nyitóbeszédében Völgyi hangsúlyozta, új fejezet kezdődik a csapat életében, mert az Európa-bajnokságon keresztül lehet az olimpiai kvalifikációs tornára is eljutni, s mint mondta, az ötkarikás játékokon való szereplés meghatározó élmény lehet, prioritásnak kell lennie egy profi sportoló pályafutásában.

„Jó munkát, kitartást és alázatot kívánok a selejtezőhöz! Ahogy a világbajnokságon, továbbra is csapatként kell működnünk, vagyis közösen kompenzálni, ha valaki hülyeséget csinál vagy hibázik” – kezdte a tréninget a kapitány. A játékos bemelegítést dobógyakorlatok követték, előfordult, hogy Iványi Dalma volt a bólya, akit vagy megkerülni kellett, vagy megérinteni, miközben Váradi Kornél, a másik edző trükkös dobófeladatokkal alaposan megdolgoztatta a kis létszámú, ám annál nagyobb lelkesedéssel dolgozó csoportot.

– Hat hét telt el a berlini kaland óta, mi történt önnel azóta?

– Semmi különleges, úgy két hetet az Egyesült Államokban pihentem, aztán visszajöttem Európába a Krakkóhoz. – Tehát folytatja a karrierjét 39 évesen is.

– Igen, továbbra is azt csinálom, amihez Isten tehetséget adott nekem és amit szeretek, ezért hálás is vagyok. Nagyszerű a város, s mivel játszottam már a csapatban tíz éve, ismerem a terepet, a klub működését, s noha vannak új arcok, kellemes volt a visszatérés. – Egy új ciklus kezdődik az Európa-bajnoki selejtezővel, s több szempontból is fontos lenne a kvalifikáció, hiszen egyrészt két éve nem sikerült kijutni a tornára, másrészt a kontinensviadalon lehet az olimpiai kvalifikációs pozíciót megszerezni. Mit ettől hét nap alatt sorra kerülő három meccstől?

– Ez egy új kezdet, friss megközelítéssel. Az előző selejtezőhöz képest érettebb lett a csapat, volt egy csodálatos világbajnoki szereplésünk, s szerintem megtanultuk, mit nem szabad csinálni. Ebben a keretben már vannak nagyon rutinos és még nagyon fiatal játékosok, de állandó, hogy jó minőséget képviselünk. Nem felejtjük el, az előző két évben mi történt velünk, de közben tovább is lépünk. Izgatottan várom, hogy belekezdjünk. TURNER Yvonne, a válogatott hátvédje: cím: Megtanultuk, mit nem szabad csinálni

A KERET

Aho Nina, Aho Tyra, Kányási Veronika (mind DVTK), Dombai Réka, Rátkai Eszter (mindkettő Szekszárd), Dúl Panka (Győr), Juhász Dorka (Galatasaray), Lelik Réka (Emlak Konut), Papp Klaudia (Lyon), Sitku-Varga Alíz (Castelnuovo), Studer Ágnes, Török Ágnes (Pécs), Széki-Barnai Judit (Cegléd), Takács-Kiss Virág (Valencia), Tóth Franka (Sopron), Turner Yvonne (Krakkó)

A PROGRAM

N-csoport

November 11., szerda. 1. forduló. Dánia–Portugália, Koppenhága, 18.30. Németország–MAGYARORSZÁG, Hamburg, 19 (M4 Sport).

November 14., szombat. 2. forduló. Dánia–Németország, Koppenhága, 15. MAGYARORSZÁG–Portugália, Miskolc, 18 (Duna World).

November 17., szerda. 3. forduló. MAGYARORSZÁG–Dánia, Miskolc, 18. Portugália–Németország, Odivelas, 20 (M4 Sport)