Juhász Dorkában maradt hiányérzet a WNBA-szezon után

– Együttese megnyerte a WNBA alapszakaszát. Milyen volt a bajnokság ezen része?

– Csapatszinten jó volt, az előző évhez hasonlóan az első helyen végeztünk, amire kevesen számítottak, hiszen több helyen változott a keretünk, fiatalok is érkeztek – válaszolta Juhász Dorka, az észak-amerikai profi női bajnokságban szereplő Minnesota Lynx 26 éves magyar válogatott magasbedobója, aki a rájátszás első körében búcsúzó csapatában 23 mérkőzésen lépett pályára, és átlagosan 15 percet játszott. – Megerősödött az együttes, nagy reményekkel vártuk a folytatást. Egyénileg hullámzó volt az alapszakasz: sérüléssel kezdtem, nehéz volt a visszatérés, ráadásul a távollétemben kialakult a rotáció és a szerepek is, így ebbe kellett újra beilleszkednem.



– Milyen volt a hangulat a klubnál és az öltözőben a rájátszást megelőzően?

– Az első hely jelentős célokra jogosított fel minket, de tudtuk, hogy a New York jobb együttes annál, mint amit a nyolcadik pozíciója mutatott. A világbajnokság után, az alapszakasz végén becsúsztak vereségek, már nem tudtuk egyenletesen hozni a korábbi teljesítményünket. A Liberty játékstílusa és a posztonkénti párosítások sem kedveztek nekünk. Bár magabiztosan vágtunk neki a párharcnak, az első vereség után nem tudtunk megfelelően reagálni, és a fáradtság is érezhetővé vált. Én sajnos kevés lehetőséget kaptam. Kívülről úgy láttam, hogy nem találtuk meg a megfelelő megoldásokat az ellenfél által okozott problémákra, így két vereséggel kiestünk. A rájátszásban nem tudtuk azt a magabiztos, egységes játékot hozni, amely az alapszakasz során jellemzett minket.



– Mekkora csalódásként élték meg?

– A kiesés mindig csalódás. A 2024-es elveszített döntő után a következő évben az elődöntő volt a végállomás. Azt az idényt kihagytam, de kívülről úgy tűnt, hogy a rájátszásban nem sikerült megismételni az alapszakaszbeli teljesítményt. Bár a mostani csapattól előzetesen nem feltétlenül vártak döntőbe jutást, rengeteg munkát tettünk bele és az alapszakasz után bíztunk a jó folytatásban. Nehéz egyetlen okot megnevezni, nekem is csalódás az első körös búcsú. Egyénileg is nehéz és sok szempontból csalódást keltő idény volt, mert sokáig elsősorban azért küzdöttem, hogy újra egészséges legyek. Maradt bennem hiányérzet, mert úgy érzem, többet is hozzá tudtam volna tenni a csapat teljesítményéhez. Annak viszont örülök, hogy egészségesen vághatok neki a következő időszaknak.



– Az európai idénye most kezdődik. Mikor csatlakozik a Galatasarayhoz?

– Vasárnap utazom Isztambulba. Rajtam kívül is van még néhány hiányzó, de ha teljes lesz a csapat, erős kerettel dolgozhatunk. Nagy célokat tűztek ki a vezetők és mi is. Az előző, két ezüstéremmel végződő évad pluszmotivációt jelent. Izgatottan várom, hogy visszatérjek és újra az Euroligában játsszak.



– Az előző Euroliga-idény legértékesebb játékosa lett. Ez jelent pluszterhet?

– Nem, ez már egy új évad, új összetételű csapattal és más edzővel. Örülök az egyéni elismerésnek, de lehet, hogy csak a pályafutásom végén fogom igazán felfogni, mit jelent. Ugyanaz a Dorka leszek, aki előtte voltam. A 2025–2026-os kiemelkedő idény volt, de az Euroliga-elődöntőben elszenvedett sérülésem után újra fel kellett építenem magam. A célom, hogy visszanyerjem a magabiztosságomat, és minél többet segítsek a csapatnak. Szeretnék a Galatasarayjal bajnokságot és Euroligát nyerni, továbbra is szerényen tenni a dolgomat, és elvégezni az ehhez szükséges pluszmunkát.



Többszörös bajnok francia edzőben a bizalom A Galatasaray vezetősége a papírforma alapján reális bajnoki és Euroliga-ezüstéremmel zárult évad után elégedetlenségének adott hangot azzal, hogy edzőt cserélt: a tavaly novemberben kinevezett Firat Okul helyére a francia Frédéric Dusart-t kérte fel augusztusban. A 48 éves szakember 2012-től hét idényen át a Lille-t irányította, nyert francia bajnoki címet (2017) és Európa-kupát (2015), mielőtt a belga Castors Braine edzője lett. Új klubjával is bajnok lett (2025), kétszer nyert Belga Kupát (2020, 2025), s többek közt ő volt az edzője az immár a török Emlak Konut által foglalkoztatott Lelik Rékának is, aki a 2022–2023-as idényben játszott Belgiumban.