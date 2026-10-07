Sokba került a rossz első negyed, kikapott a Falco Antwerpenben

JÓ NAGY VÁROS Antwerpen, és bár túl sokat nem látott belőle a Falco KC Szombathely küldöttsége, mert egy külső szállodában helyezték el, annyit azért le lehetett szűrni, hogy sok a dugó és mindenhol útépítések zajlanak. A Lotto Aréna sem kicsi, tökéletesen alkalmas remek hangulatú kosárlabda-mérkőzések lebonyolítására. Egy órával a kezdés előtt megérkeztek az első vasi fecskék, aztán a többiek is, Tanai Zoltán gyúró fel is ment a szurkolókhoz váltani néhány mondatot – kiutaztak Belgiumba vagy ötvenen. A táncosok és a játékosok egyaránt alaposan bemelegítettek, következhetett a magyar bajnok rajtja a Bajnokok Ligája 2026–2027-es kiírásában!

Így az évad legelején persze sötétben tapogatózunk, de ahogy arra utaltunk korábban, kiindulási alapként elfogadhattuk, hogy a sárga-feketék versenyben lesznek a győzelemért ezen a napon. A játékvezetők néhány perccel a kezdés előtt eligazítást tartottak a csapatkapitányoknak, minden bizonnyal az új szabályokat ismertették velük.

Elsőként Enoch Cheeksre figyelhettünk fel a házigazdából, az amerikai hátvéd előbb bevágott egy hármast, majd blokkolta a nála 13 centiméterrel magasabb Joshua Pattont. Szerencsére Patton a következő támadásnál gyönyörűen találta meg a palánk alatt Juwan Grayt. Az Antwerp egyértelműen a kinti dobásaira alapozott, de ezen a téren a mieinket sem kellett félteni.

Patton Jacari White-tól is kapott egy sapkát, ő megcserélte a sorrendet Cheekshez képest, mert utána talált be kintről (14–12). A nyolcadik percben már hat sikeres triplánál jártak a belgák, ráadásul fizikailag is kemények voltak, nem tettek rossz benyomást a külső szemlélőre. Az első negyedben beszedett 34 pont horribilis szám, de azt legalább elkönyvelhettük, ennél csak jobb lehet a helyzet a folytatásban.

A különbség viszont nem csökkent, a 13. percben mínusz 18-nál kérte ki második idejét Milos Konakov. Mindig rossz jel, ha Perl Zoltán büntetőt hibázik, márpedig ezúttal elrontott egyet – persze még így is bőven ő érte el a Falcóban először a tíz pontot.

Szépen közelítettek a vendégek, a második félidő elején csupán hét volt közte (54–47). Szigorodott a szombathelyi védekezés, fogyott a hazai lendület, Patrick Whelan kiegyenlíthetett volna, de hat másodperc alatt négy dobást is elhibázott. Darrion Trammell percei viszont fordítást eredményeztek, mindenképpen dicséretes, hogy tetemes hátrányból is fel tudott állni a Falco.

Borzasztó rosszkor, a harmadik negyed legvégén érkezett Noel Coleman három plusz egyes játéka, ennek köszönhetően 76–71-re ismét ellépett az Antwerp. Az újabb fordulat azonban csak nem akart bekövetkezni, noha üldözte becsülettel riválisát a Falco. Összességében megérdemelt az Antwerp sikere, de az Arena Savariában legyőzhető lesz a belga csapat. Legalábbis reméljük.

VÉLEMÉNY „Elismerésem az Antwerpnek, nagyon jól kezdte a mérkőzést, sok támadólepattanót szedett le és remekül dobott. Pozitívum, hogy vissza tudtunk jönni a meccsbe jelentős hátrányból, de az biztos, hogy a folytatásban fel kell javulnunk” – mondta a meccs után a szombathelyiek játékosa, Perl Zoltán.

KOSÁRLABDA

Férfi Bajnokok Ligája, 1. forduló

C-csoport

Antwerp (belga)–Falco KC Szombathely 99–93 (34–23, 20–22, 22–26, 23–22)

Antwerpen, 2000 néző. V: Kozlovskis (lett), Jurcevic (horvát), Edis (török)

ANTWERP: Murray 10/3, White 6/6, CHEEKS 23/12, Kesteloot 5, Tumba 1. Csere: De Ridder 13, COLEMAN 21/15, Pack 7/6, James 7/3, Van Drom 5/3, Edwards 1. Edző: Roel Moors

FALCO: VÁRADI 18/12, Tanoh Dez 10, Whelan 9/9, Gray 7, Patton 4. Csere: Keller Á. 4, PERL 25, Trammell 13/9, Bognár 3/3, Roszics. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 2. perc: 6–4. 4. p.: 9–10. 6. p.: 17–12. 8. p.: 26–14. 11. p.: 36–23. 13. p.: 43–25. 17. p.: 48–35. 21. p.: 54–47. 25. p.: 62–60. 28. p.: 67–68. 30. p.: 76–71. 37. p.: 93–84. Kipontozódott: Trammell (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Roel Moors: – Büszke vagyok arra, ahogy játszottunk, nagyon agresszívan, önbizalommal telve. Azt nem mondhatom, hogy az előszezonban járunk, de még sok mindent helyre kell tennünk. Nagyszerű karaktert mutattunk és jó volt a hozzáállásunk, szépen járattuk a labdát, megteremtettük az üres dobások lehetőségét. Az első félidőben kiválóan lepattanóztunk, a másodikban már nem, de összességében remek teljesítményt nyújtottunk egy olyan ellenféllel szemben, amely tele van tehetséges kosárlabdázóval.

Milos Konakov: – Megérdemelten nyertek a hazaiak, a negyven perc nagy részében kontrollálták a pályán történteket. Védekezésben nagyon puhán kezdtünk, az első negyedben gyakorlatilag el is vesztettük a mérkőzést. Ebben a szakaszban nyolc támadólepattanót engedélyeztünk az ellenfélnek, aztán a maradék játékidőben összesen nagyjából ugyanennyit, ami azt mutatja, hogy keményebbek lettünk a palánk alatt. Ha precízebben védekezik egy csapat, 93 pont általában elég a győzelemhez – tanulnunk kell a történtekből!