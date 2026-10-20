Szerencsés 13: itthon győzött a Falco a finn bajnok ellen a BL-ben

Az idény első szombathelyi Bajnokok Ligája-mérkőzésére olyan csapat érkezett az Aréna Savariába, amelyről előzetesen azt gondolták a riválisok, hogy nem sok esélye lesz beleszólni a továbbjutásért zajló harcba. A finn Salon Vilpas aztán átszáguldott a selejtezőn, majd két hete majdnem legyőzte Görögországban az AEK Athént is, szóval nem ártott vigyázni az északiakkal.

És az előzetes hírekre nem cáfolt rá a vendégcsapat, amely eleinte remek légiósai vezetésével magához is ragadta a vezetést. A Vilpas játéka nem volt bonyolult, lehetőleg gyorsan fejezte be a támadásait, bízott játékosai egyéni képességeiben, és agresszívan mentek a csapattagok a lepattanókért. Fel kellett vennie a tempót a Falcónak, Juwan Gray járt az élen ponttermelésben, aki leheletfinom triplákat dobott. Amikor a Vilpas cserélt, láthatóan visszaesett a minőség, a szombathelyiek mély kerete tudott is érvényesülni és fordítani.

A folytatásban Darrion Trammel dobálta be büntetőit, majd távolról is eredményes volt, a finnek azonban nem akartak leszakadni. A negyed közepén remek védekezésekkel jelentkezett a Falco, amiből sikerült indulni, illetve elhúzni hat ponttal, csak ekkor meg a játékvezetők fújtak két olyan faultot a szombathelyiekre, amelyek nemcsak szurkolók, de a hazai kispad tetszését sem nyerték el, Milos Konakov egy esetben úgy könyörgött a spanyol Chuecha Moreno játékvezető hölgynek, mint a kisgyerek szokott, amikor már csak egy cukorka marad a zacskóban, és szeretné megkapni.

A Vilpas ki is egyenlített, ekkor villant kétszer Perl Zoltán, a duplája és triplája hatpontos előnyt jelentett, az ellenfél nagyszerű, de öncélú irányítója, Leland Walker a dudaszó pillanatában még beszórt egy középtávolit.

A fordulás után nem domborodott ki a kosárlabda minden szépsége, rendkívül pontatlan volt mindkét csapat. Konakov egyszer még keresztet is vetett a mennyezetre pillantva, igaz, megint egy játékvezetői ítéletet kérdőjelezett meg. A Falco hét perc alatt hat pontra volt képes, át is vette a finn csapat a vezetést, aztán Uros Rosic és Patrick Whelan is bedobott egy-egy hármast, a védekezés meg összeállt, hat pont volt az előny a záró etap előtt.

A gondok így sem fogytak, Trammel ugyanis gyorsan a kipontozódás szélére sodródott, ezzel csatlakozott Joshua Pattonhoz, a center már az első negyedtől kezdve faultproblémákkal küszködött. Kellett valaki, aki előlép, ez Tanoh Dez András lett, aki bedobta a büntetőit, majd egy lefutást is kosárral fejezett be – kicsit fel lehetett lélegezni. A finnek nem tudtak újítani, a Falco védekezése nagyon jól működött, és bő négy perccel a vége előtt Perl közelije után már tíz fölé kúszott a különbség, időt is kértek a vendégek, hátha tudnak még egyet fordítani a mérkőzés menetén.

Csak éppen Perl Zoltánnak nem szóltak erről, a szombathelyi klasszis megint dobott két egymást követő akcióból öt pontot, és amikor Rosic is bedobta a saját tripláját, eldőlt a mérkőzés.

A szombathelyiek 85–72-re nyertek, és a 13 pontos különbség még az egymás elleni eredmények során is jól jöhet.

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

2. FORDULÓ, C-CSOPORT

FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY–SALON VILPAS (finn) 85–72 (23–21, 23–21, 16–14, 23–16)

Szombathely, 2810 néző. V: Chueca (spanyol), Pesics (szerb), Yilmaz (török)

FALCO: VÁRADI 6, Tanoh Dez 6, Whelan 6/3, GRAY 10/6, Patton 3. Csere: Keller Á. 2, PERL 23/6, ROSZICS 12/12, TRAMMELL 11/3, Bognár 6. Edző: Milos Konakov

VILPAS: WALKER 21/3, Innamaa, Jeffries 5, Chavis 10, Aalto 10. Csere: LINDBERG 11/9, Laine, Stefanovic 2, GODFREY 13/3, Lavainen, Koivisto. Edző: Jussi Savolainen

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7–5. 7. p.: 12–15. 9. p.: 23–18. 12. p.: 30–26. 16. p.: 37–31. 20 p.: 46–42. 22. p.: 46–47. 27. p.: 52–50. 30. p.: 62–56. 34. p.: 68–60. 36. p.: 75–64. 38. p.: 83–68

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – Végig fókuszáltan játszottunk. Nem kezdtünk jól, sok támadólepattanót engedtünk ellenfelünknek. Aztán rendeztük a sorainkat, jól reagáltunk a kihívásokra. Nem engedtük, hogy a Vilpas hosszabb ideig magánál tartsa az irányítást. A második félidőben már jól járt a labda, és védekezésben is jobban dolgoztunk, 72 ponton tartva egy jól támadó csapatot.

Jussi Savolainen: – Tényleg nagyon jó csapattól kaptunk ki. Olyan hibákat követtünk el, amelyek ilyen szinten nem férnek bele, főleg idegenben. Egyértelműen a második félidőben buktuk el a meccset, amikor sok támadólepattanót szedett a Falco, sok pontot szerzett második szándékból. Egyébként remek volt a hangulat a csarnokban, élmény ilyen körülmények közepette irányítani a csapatomat.