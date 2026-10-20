Nemzeti Sportrádió

Ez sem lesz fáklyás menet – finn együttest fogad a férfi kosár BL-ben a Falco

BOBORY BALÁZSBOBORY BALÁZS
2026.10.20. 07:53
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Bár Bognár Kristóf nem számít könnyű mérkőzésre kedden, szerinte a Falcónak le kell győznie a Vilpast (Fotó: Kovács Péter)
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férfi kosárlabda Bajnokok Ligája Falco KC Szombathely férfi kosárlabda BL
Eddig a Bajnokok Ligája-idény egyik meglepetéscsapata a finn Salon Vilpas együttese, amely kedden látogat a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely csarnokába. Bognár Kristóféknak nagyon figyelniük kell, ha nyerni akarnak.

Legalábbis erre utal a finn csapat eddigi szereplése, amely a selejtezőből jutott a főtáblára, miután a szlovák Patrioti Levicét, a dán Bakken Bearst és a román CSM CSU Oradeát is legyőzte. Ha ez nem lenne elég, figyelemfelkeltő eredménnyel kezdett az első csoportkörben is, rendkívül szoros mérkőzésen szenvedett csak vereséget a kvartett favoritjának számító AEK Athén otthonában. Az északiak öt amerikai és egy szerb légióst foglalkoztatnak, közülük is kiemelkedik a tengerentúli irányító, Leland Walker, aki első profi idényét játssza, de a selejtezőkkel együtt az eddigi négy BL-mérkőzésén 33 pontot átlagolt 47 százalékos triplázással – ehhez képest a finn élvonalban „csak” 26 pont a termése, viszont ott 52 százalékos hatékonysággal dob távolról.

A rutin, a tapasztalat és a hazai pálya remek hangulata mindenképpen a Falco mellett szól. Milos Konakov együttese a hazai bajnokságban veretlenül menetel, azonban a BL-rajtja nem sikerült, hiszen kikapott Belgiumban.

„Természetesen megnéztük a Vilpast, valóban nem számíthatunk könnyű mérkőzésre –  kezdte Bognár Kristóf, a szombathelyiek erőcsatára. – A finnek három összecsapást nyertek meg a selejtezőben, valamint a múlt héten, Athénban is közel voltak a győzelemhez. Ugyanakkor teljesen világos, ha el akarunk érni valamit a Bajnokok Ligájában, a hazai meccseket mindenképpen meg kell nyernünk!”

A Falco a hazai bajnokságban imponáló magabiztossággal gyűjtögeti a győzelmeit, csak azt sajnálhatja, hogy a múlt héten Antwerpenben elrontotta az összecsapás elejét, és emiatt kikapott a BL-rajton.

„Úgy gondolom, a felkészülés is jól sikerült, aztán a bajnokikon is azt tapasztaltuk, hogy egyre jobban összeáll a játékunk – folytatta Bognár. – Belgiumban tényleg gyorsan húszpontos hátrányba kerültünk, de visszakapaszkodtunk, még ha nem is nyertünk, ez is jó jel. Azért a csapatunkban akadtak olyan játékosok, akiknek ez volt az első Bajnokok Ligája-mérkőzésük, ehhez a színvonalhoz is hozzá kell szokniuk.”

A szombathelyieknél a nyáron nem voltak nagy változások, négy új játékos érkezett, a mag már évek óta együtt játszik, így azért könnyebb építkezni, és az öltözői jó légkört megteremteni.

„Nagyon rendes srácok kerültek hozzánk, remek a hangulat és az összhang, mindenki a családjával költözött Szombathelyre, szóval ezen sem múlhat semmi – mondta Bognár Kristóf. – A legfontosabb, hogy eredményesek legyünk a hazai és a nemzetközi porondon is, kedden pedig nyernünk kell a finnek ellen!”

FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKOK LIGÁJA
C-CSOPORT, 2. FORDULÓ
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Salon Vilpas (finn) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
Szerda, 18.00: AEK Athén (görög)–Windrose Giants Antwerp (belga)

 

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