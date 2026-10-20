Ez sem lesz fáklyás menet – finn együttest fogad a férfi kosár BL-ben a Falco

Legalábbis erre utal a finn csapat eddigi szereplése, amely a selejtezőből jutott a főtáblára, miután a szlovák Patrioti Levicét, a dán Bakken Bearst és a román CSM CSU Oradeát is legyőzte. Ha ez nem lenne elég, figyelemfelkeltő eredménnyel kezdett az első csoportkörben is, rendkívül szoros mérkőzésen szenvedett csak vereséget a kvartett favoritjának számító AEK Athén otthonában. Az északiak öt amerikai és egy szerb légióst foglalkoztatnak, közülük is kiemelkedik a tengerentúli irányító, Leland Walker, aki első profi idényét játssza, de a selejtezőkkel együtt az eddigi négy BL-mérkőzésén 33 pontot átlagolt 47 százalékos triplázással – ehhez képest a finn élvonalban „csak” 26 pont a termése, viszont ott 52 százalékos hatékonysággal dob távolról.



A rutin, a tapasztalat és a hazai pálya remek hangulata mindenképpen a Falco mellett szól. Milos Konakov együttese a hazai bajnokságban veretlenül menetel, azonban a BL-rajtja nem sikerült, hiszen kikapott Belgiumban.



„Természetesen megnéztük a Vilpast, valóban nem számíthatunk könnyű mérkőzésre – kezdte Bognár Kristóf, a szombathelyiek erőcsatára. – A finnek három összecsapást nyertek meg a selejtezőben, valamint a múlt héten, Athénban is közel voltak a győzelemhez. Ugyanakkor teljesen világos, ha el akarunk érni valamit a Bajnokok Ligájában, a hazai meccseket mindenképpen meg kell nyernünk!”



A Falco a hazai bajnokságban imponáló magabiztossággal gyűjtögeti a győzelmeit, csak azt sajnálhatja, hogy a múlt héten Antwerpenben elrontotta az összecsapás elejét, és emiatt kikapott a BL-rajton.



„Úgy gondolom, a felkészülés is jól sikerült, aztán a bajnokikon is azt tapasztaltuk, hogy egyre jobban összeáll a játékunk – folytatta Bognár. – Belgiumban tényleg gyorsan húszpontos hátrányba kerültünk, de visszakapaszkodtunk, még ha nem is nyertünk, ez is jó jel. Azért a csapatunkban akadtak olyan játékosok, akiknek ez volt az első Bajnokok Ligája-mérkőzésük, ehhez a színvonalhoz is hozzá kell szokniuk.”



A szombathelyieknél a nyáron nem voltak nagy változások, négy új játékos érkezett, a mag már évek óta együtt játszik, így azért könnyebb építkezni, és az öltözői jó légkört megteremteni.



„Nagyon rendes srácok kerültek hozzánk, remek a hangulat és az összhang, mindenki a családjával költözött Szombathelyre, szóval ezen sem múlhat semmi – mondta Bognár Kristóf. – A legfontosabb, hogy eredményesek legyünk a hazai és a nemzetközi porondon is, kedden pedig nyernünk kell a finnek ellen!”



FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKOK LIGÁJA

C-CSOPORT, 2. FORDULÓ

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Salon Vilpas (finn) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

Szerda, 18.00: AEK Athén (görög)–Windrose Giants Antwerp (belga)