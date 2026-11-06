Rengeteg továbbjutási variáció maradt a Falco négyesében

KÜZDÖTT, HAJTOTT a Falco, tényleg mindent megtett, hogy felülmúlja (illetve először utolérje) ellenfelét, de az AEK Athén kőkemény és stabil volt a Bajnokok Ligája C-csoportjának harmadik fordulójában, így feledtette a hazai pályán a belga Antwerptől elszenvedett kínos vereséget.

A négyes alaposan felborult, az AEK és az Antwerp két, a Falco és a Vilpas egy meccset nyert meg eddig, vagyis még rengeteg továbbjutási variáció létezik (az első helyezett egyből a 16 közé jut, a második és a harmadik playint játszik ugyanezért).

A legutóbbi BL-évad legértékesebb játékosa, Frank Bartley 15 ponttal segítette a görög gárdát, a sérüléséből visszatérő 32 éves amerikai hátvéd emellett öt gólpasszt is adott. Csupán 19 BL-mérkőzésre volt ahhoz szüksége, hogy átlépje a 350 pontot, ez nála gyorsabban csak Kevin Punternek és Keith Langfordnak sikerült, 18 találkozó alatt.

Jelen állás szerint a Falco a harmadik a csoportjában, így az általa már jól ismert spanyol Murcia vendégeként kezdené a playint, csekély reménnyel. Lehet azonban még feljebb lépni, ehhez persze kellenek a győzelmek a folytatásban, mondjuk egy bravúr Athénban szűk két hét múlva.

„Kiélezett csata volt, az AEK kiváló csapat, ennek ellenére ez nyerhető mérkőzés lett volna nekünk. Sajnos elkövettünk néhány hibát, amit a következő találkozásunkra ki kell javítanunk. Akadtak felesleges eladott labdáink, nem volt elég gördülékeny az átmenetünk védekezésből támadásba. Ezúttal egyébként is a védekezés állt a középpontban, amit nem bánok” – mondta el a meccset követően Juwan Gray, a Falco amerikai erőcsatára, aki 13 pontot és nyolc lepattanót szerzett.

Gray a bukaresti Steauából érkezett a nyáron Szombathelyre, eddigi pályafutása során most játszik a legerősebb európai klubban. Jól érzi itt magát a 29 éves tengerentúli kosaras, nagyon szereti a szurkolótábort, szervezettnek tartja a klubot, és a természeti környezettel is meg van elégedve, arról nem is beszélve, hogy szívesen dolgozik együtt a csapattársaival minden nap, szóval eddig csupa jó tapasztalatot gyűjtött. Arról is megkérdeztük, hisz-e a görögországi sikerben: egyértelmű igennel válaszolt, nincs olyan meccs, amelyhez ne így állna hozzá, ehhez persze meg kell nézniük, mit rontottak el, és orvosolni a problémákat.

PERL ZOLTÁN EZÚTTAL KEZDETT, ÍGY ÉRTE EL AZ 1000 PONTOT Sorozatban 31 mérkőzés után, amelyen a padról beszállva szerepelt, szerda este kezdő volt Perl Zoltán az AEK ellen. Ez a változtatás nem hozott szerencsét, a magyar bajnok Falco alulmaradt görög riválisával szemben, bár nem a csapatkapitányon múlott, aki 18 pontot tett a közösbe, és három kör után a Bajnokok Ligája harmadik legjobb pontszerzője, valamint az értékindexeket tekintve is a harmadik. Az meg egyenesen fantasztikus, hogy hatodik játékosként elérte az 1000 pontot a sorozat történetében, jelenleg 1004 pontnál jár, az örökranglista ötödik helyezettje, Levi Randolph 1030, míg a negyedik helyezettje, Tim Abromaitis 1033 ponttal áll, vagyis őket hamarosan megelőzheti, ha a szokott ütemben termeli a kosarakat. A jeles mérföldkő alkalmából Gábor Máté ügyvezető köszöntötte Perlt a mérkőzés után, aki a sajtótájékoztatón is szerepet kapott.

„Tisztességgel harcoltunk az egész meccsen, rendben volt a védekezésünk, hetvenkét pontot kaptunk. Kicsit szenvedtünk viszont a támadásainkkal, alacsony volt a dobószázalékunk, elhibáztunk ziccereket, üres helyzeteket. Közel voltunk, ám sajnos nem sikerült nyernünk.”

VÉLEMÉNY „Örülök, hogy bízik bennem az edzőm, ahogyan én is benne, hogy nem véletlenül ültet le a kispadra, hanem úgy gondolja, ezzel jó hatást tudok gyakorolni a csapatra. Természetesen szívesen kezdenék, de ő látja, mi kell az együttesnek – ha az a leghasznosabb, hogy a padról szálljak be, ám legyen!”

Greg Brown, az AEK 12 pontot szerző erőcsatára

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

3. FORDULÓ

C-CSOPORT

FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY–AEK ATHÉN BC (görög) 66–72 (17–18, 10–20, 21–16, 18–18)

Szombathely, 2860 néző. Vezette: Zurapovic (bosnyák), Gedvilas (litván), Jurcevic (horvát)

FALCO: VÁRADI 11/9, PERL 18/3, Whelan 3/3, GRAY 13/3, Patton 7. Csere: Trammell 8/3, Keller 2, Bognár 2, Rosic 2. Edző: Milos Konakov

AEK: BARTLEY 15/3, Flionis, NOLLEY 12/3, Williams 6, JOSEPH 9. Csere: Lekavicius 3, BROWN 12, Kacivelisz 4, Larencakisz 3/3, Calmpurisz 8/6. Edző: Dragan Sakota

Az eredmény alakulása. 4. perc: 7–6. 8. p.: 12–12. 13. p.: 17–23. 17. p.: 21–30. 20. p.: 27–38. 23. p.: 31–44. 27. p.: 44–48. 30. p.: 48–54. 34. p.: 57–58. 37. p.: 66–68. 39. p.: 66–70