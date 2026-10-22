A védekezés adta meg az alapot a Falco BL-győzelméhez

A vasiak annak is örülhetnek, hogy mély a keretük, sokan képesek jó teljesítményre, illetve nehéz helyzetekben előlépni. Az egyik ilyen játékos most a nyáron Kaposvárról szerződtetett Roszics Uros volt, aki fontos pillanatokban talált be, négy triplát szerzett, 12 ponttal zárt, és övé lett a legjobb +/– mutató, mégpedig +19, amely azt szemlélteti, hogy amikor az adott játékos a pályán van, mennyivel nyer vagy veszít az ellenféllel szemben.

„Végig kemény fizikai harc zajlott, szerencsére a hajrában sikerült jobban összpontosítanunk és keményebben játszottunk a finneknél, talán ez volt a döntő faktor – mondta a szerb születésű bedobó. – A védekezésünkre nem lehet panasz, az ellenfélnél olyan játékosok szerepelnek, mint Walker, aki minden meccsen sok pontot szerez, de most az ő dolgát is megnehezítettük, a többiek sem tudták elkapni a ritmust.”

A Bajnokok Ligája történetének legkiemelkedőbb alakjai között tartják számon a Falco klasszisát, Perl Zoltánt, és nem csak szubjektív szempontok miatt. A Vilpas ellen 23 pontig, 9 lepattanóig és 5 gólpasszig jutó hátvéd két rekordot is felállított a nemzetközi sorozatban.

Perl sorozatban a 21. BL-mérkőzésén szerzett legalább 10 pontot, ezzel ellépett a vele eddig holtversenyben álló DeVaughn Akoon-Purcelltől. A szombathelyiek saját nevelésű játékosa egy másik mutatóban is első, hiszen immár 19 olyan meccse van a Bajnokok Ligájában, amelyen legalább 20 pontig jutott. Nem kétséges, a következő években ezek a számok tovább nőnek. Perl Zoltán rekordjai

A Vilpas jobban kezdte a meccset, aztán az első negyed második fele után csak kapaszkodott a Falcóra, a 28. percben viszont még egyszer átvette a vezetést. Onnan sikerült a tizenhárom pontos győzelmet eredményező hosszú hajrát összeraknia a magyar bajnoknak.

„Sikerült védekezésben váltanunk, labdákat szereztünk, és tudtunk gyorsan indulni, könnyebb helyzeteket teremteni – folytatta Roszics. – Addig is megvoltak a lehetőségeink, de nem dobtunk annyira jól, a mérkőzés utolsó szakaszára ebben is feljavultunk. Szerencsére mély a keretünk, ezúttal nekem is beestek a dobásaim, legközelebb lehet, hogy Patrick Whelan vagy Tanoh Dez András járul hozzá sok ponttal a sikerhez, úgy gondolom, ez nagy erősségünk.”

Roszics Uros a nyáron azért is váltott, hogy minimum egy lépcsőfokkal feljebb lépjen a karrierjében, a nemzetközi porondon is kipróbálja magát. A csapat gyorsan befogadta, az eredményességgel sincs baj, de megelégedni nem akar, mindig van miben előrelépni.

A Falco fejlődése sem ért a végéhez, de a finnek elleni összecsapás és az eddig simán megnyert magyar bajnokik azt mutatják, hogy a hazai mezőnyben ember legyen a talpán, aki le tudja győzni a Konakov-csapatot, amelynek Európában is bőven van keresnivalója.