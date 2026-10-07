Lezajlott a Falco KC Szombathely második edzése is Belgiumban – videó
Lezajlott a Falco KC Szombathely második edzése is Belgiumban a Windrose Giants Antwerp elleni Bajnokok Ligája-nyitány előtt. A 20 órakor kezdődő mérkőzésről a Nemzeti Sport helyszíni tudósításban számol be.
Legfrissebb hírek
Milos Konakov elégedett a Falco előszezonjával
Kosárlabda
2026.09.17. 08:29
Amerikai légióssal erősített a bajnok Falco
Kosárlabda
2026.07.30. 09:02
Férfi kosárlabda BL: főtáblás a magyar bajnok Falco
Kosárlabda
2026.06.25. 18:19
Férfi kosár NB I: Kaposvárról igazolt a címvédő Falco
Kosárlabda
2026.06.12. 21:10