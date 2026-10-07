Nemzeti Sportrádió

Lezajlott a Falco KC Szombathely második edzése is Belgiumban – videó

GYŐRI FERENCGYŐRI FERENC
• Antwerpen
2026.10.07. 11:29
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Milos Konakov csapata szerdán Belgiumban játszik BL-meccset (Fotó: Czinege Melinda)
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Antwerpen férfi kosárlabda Bajnokok Ligája Falco
Lezajlott a Falco KC Szombathely második edzése is Belgiumban a Windrose Giants Antwerp elleni Bajnokok Ligája-nyitány előtt. A 20 órakor kezdődő mérkőzésről a Nemzeti Sport helyszíni tudósításban számol be.
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Keller Ákos szerint jó lesz a Falco az Antwerp vendégeként

Egy idény kihagyás után ismét a harmadik számú nemzetközi sorozat főtábláján szerepel a magyar bajnok Falco, amelyre belga ellenfél vár szerda este.

 

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