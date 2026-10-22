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Perl Zoltán bekerült a forduló csapatába a férfi kosár BL-ben

2026.10.22. 18:39
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Fotó: Unger Tamás, archív
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férfi kosárlabda Bajnokok Ligája Perl Zoltán Falco KC Szombathely
A Falco-Vulcano Energia KC Szombathelyt erősítő Perl Zoltán bekerült a hét álomcsapatába a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája második fordulója után.

A vasiak kedden hazai pályán 85–72-re megverték a finn bajnok Salon Vilpast, ezzel megszerezték első győzelmüket a BL-szezonban. A meccs hőse a válogatott alapembere, Perl volt 23 ponttal és 9 lepattanóval. Ezzel a 31 éves kosaras két statisztikában is csúcstartó lett a BL-ben: sorozatban a 21. mérkőzésén szerzett legalább 10 pontot, emellett 19. alkalommal érte el a 20 pontos határt - a sorozat honlapján ezzel bekerült a hét csapatába.

Perl a későbbiekben a hét legjobbja is lehet, az erről szóló szavazás péntekig tart a BL oldalán.

 

férfi kosárlabda Bajnokok Ligája Perl Zoltán Falco KC Szombathely
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