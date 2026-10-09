Simán nyert az Olaj, továbbra is nyeretlen a Körmend a férfi kosárlabda NB I-ben

A 4. percig teljesen szoros volt az állás, ezt követően az Olaj egy 9–2-es sorozattal fordított, majd egy 9–1-es rohammal 10 pontosra növelte az előnyét a negyed végére. Aztán a Körmend feljött 31–30-ra, ám egy 11–0-s Tisza-parti rohanással hamar visszaállt a korábbi különbség. A szolnoki csapat ezután már távol tartotta magától ellenfelét, és megszerezte harmadik győzelmét az idényben – a körmendiek így továbbra is nyeretlenek. A hazaiak amerikai centere, Chevez Goodwin dupla duplát csinált, 13 pontja mellett 10 lepattanót szedett – ez majdnem a szintén center Molnár Mártonnak is összejött, 16 pont és kilenc lepattanó állt a neve mellett. 103–79

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Egis Körmend 103–79 (31–21, 20–17, 27–20, 25–21)

Szolnok, 1700 néző. Vezette: Cziffra, Mészáros B., Horváth Cs.

SZOLNOK: KRNJAJSZKI 10, Pierre-Louis 13, Cseh B. 10/6, BARNES 11/9, GOODWIN 13. Csere: Pallai 11/3, MOLNÁR M. 16, BRANTLEY 14/9, Rudner 3/3, Dávid T. 2, Huszár. Edző: Mikko Larkas

KÖRMEND: IROEGBU 21/9, Kiss M. 5/3, Warrick 7/3, DURÁZI 15/9, Ivosev 4. Csere: Takács K. 12/6, Cork 8, Csuti 4, Bartik, Cohill, Nagy P. 3, Dékány. Edző: Kocsis Tamás

Az eredmény alakulása. 4. perc: 10–9. 8. p.: 23–17. 14. p.: 35–30. 18. p.: 47–35. 24. p.: 63–47. 28. p.: 74–54. 34. p.: 95–59. 38. p.: 99–69

MESTERMÉRLEG

Mikko Larkas: – Nehéz hetünk volt, hiszen két fontos mérkőzésen vagyunk túl. Cél volt, hogy tovább javuljon a védekezésünk, és keményebben játsszunk, mint az előző meccseinken. Azt kell mondanom, hogy sokat javultunk, remekül lepattanóztunk, huszonöt gólpasszt osztottunk ki, és a csapatmunkát jelzi, hogy nyolc játékosunk is két számjegyű ponttal zárt.

Kocsis Tamás: – Elismerésem a szolnoki csapatnak, mert nagyszerűen játszott. Talán az első félidőben tudtunk olykor lépést tartani, de a hazaiak óriási fölénnyel nyerték meg a lepattanócsatát. Mi még nem vagyunk azon a szinten, mint azok az ellenfeleink, amelyekkel az első három fordulóban találkoztunk. Azon fogunk dolgozni, hogy az év végére javuljunk, és jobb meccseket játsszunk.

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