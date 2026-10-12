Női kosárlabda Eb-selejtező: Miskolcon játszanak novemberben a magyarok

A nemzetközi szövetség tájékoztatása szerint Völgyi Péter szövetségi kapitány gárdája november 11-én, Hamburgban kezd a legutóbb Eb-ötödik és vb-negyedik Németország ellen, majd 14-én a tavalyi Eb-n 12. portugálokat, három nappal később az eddig három Eb-n szerepelt dánokat is a DVTK Arénában fogadja az N-csoportban.



A nemzeti csapatnak a berlini vb-részvétele révén nem kellett részt vennie a 2027-es Európa-bajnokság kvalifikációjának első csoportkörében, de a második csoportkörben már bekapcsolódik a küzdelmekbe. A kvalifikációs sorozatot november 8. és 18., valamint február 7. és 17. között rendezik, mindkét szakaszban három találkozóra kerül sor.



A hat darab négyes csoportból az első két helyezettek jutnak ki a júniusi kontinenstornára, melyen rendezőként ott lesz Belgium, Finnország, Litvánia és Svédország. Utóbbi négy együttes külön csoportban egymás között játszik a novemberi és februári időszakban.



A magyarok menetrendje az N-csoportban

November 11., Hamburg

19.00: Németország–Magyarország

November 14., Miskolc

18.00: Magyarország–Portugália

November 17., Miskolc

18.00: Magyarország–Dánia

Február 10.

Magyarország–Németország

Február 13.

Portugália–Magyarország

Február 16.

Dánia–Magyarország

Az Eb-selejtező csoportjai

I-csoport: Törökország, Montenegró, Lengyelország, Izrael

J-csoport: Spanyolország, Csehország, Horvátország, Bulgária

K-csoport: Olaszország, Szlovénia, Lettország, Ausztria

L-csoport: Szerbia, Görögország, Szlovákia, Hollandia

M-csoport: Franciaország, Nagy-Britannia, Ukrajna, Luxemburg

N-csoport: Németország, Magyarország, Portugália, Dánia