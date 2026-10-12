Női kosárlabda Eb-selejtező: Miskolcon játszanak novemberben a magyarok

A nemzetközi szövetség tájékoztatása szerint Völgyi Péter szövetségi kapitány gárdája november 11-én, Hamburgban kezd a legutóbb Eb-ötödik és vb-negyedik Németország ellen, majd 14-én a tavalyi Eb-n 12. portugálokat, három nappal később az eddig három Eb-n szerepelt dánokat is a DVTK Arénában fogadja az N-csoportban.
A nemzeti csapatnak a berlini vb-részvétele révén nem kellett részt vennie a 2027-es Európa-bajnokság kvalifikációjának első csoportkörében, de a második csoportkörben már bekapcsolódik a küzdelmekbe. A kvalifikációs sorozatot november 8. és 18., valamint február 7. és 17. között rendezik, mindkét szakaszban három találkozóra kerül sor.
A hat darab négyes csoportból az első két helyezettek jutnak ki a júniusi kontinenstornára, melyen rendezőként ott lesz Belgium, Finnország, Litvánia és Svédország. Utóbbi négy együttes külön csoportban egymás között játszik a novemberi és februári időszakban.
A magyarok menetrendje az N-csoportban
November 11., Hamburg
19.00: Németország–Magyarország
November 14., Miskolc
18.00: Magyarország–Portugália
November 17., Miskolc
18.00: Magyarország–Dánia
Február 10.
Magyarország–Németország
Február 13.
Portugália–Magyarország
Február 16.
Dánia–Magyarország
Az Eb-selejtező csoportjai
I-csoport: Törökország, Montenegró, Lengyelország, Izrael
J-csoport: Spanyolország, Csehország, Horvátország, Bulgária
K-csoport: Olaszország, Szlovénia, Lettország, Ausztria
L-csoport: Szerbia, Görögország, Szlovákia, Hollandia
M-csoport: Franciaország, Nagy-Britannia, Ukrajna, Luxemburg
N-csoport: Németország, Magyarország, Portugália, Dánia