Női kosár NB I: a DVTK tíz ponttal nyert az ETO ellen

A pontszegény mérkőzésen a hazaiaknál a nigériai Nicole Enabosi, a vendégeknél pedig az amerikai Delayine Byrne lett a legeredményesebb, mindkét játékos tíz pontot dobott.

A címvédő NKA Universitas Pécs hazai pályán húsz ponttal legyőzte a továbbra is nyeretlenül sereghajtó Szigetszentmiklóst. Török Ágnes 23, a szlovén Tina Cvijanovic 15, Studer Ágnes pedig 13 ponttal járult hozzá a sikerhez. A vendégeknél a bolgár Zlatka Madankova 16 pontig jutott.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

NKA Universitas Pécs–BKG-Prima Szigetszentmiklós 89–69 (27–17, 29–16, 18–9, 15–27)

Pécs, 500. V: Sötöry, Kapusi, Földesi.

PÉCS: STUDER 13/3, Halmágyi Kitti 1, SMAILBEGOVICS 8/6, TÖRÖK 23/6, WILLIAMS 11. Csere: Csirke 4/3, Olawuyi 2, CVIJANOVICS 15, Szücs L., Halmágyi Katalin 6, Csényi 6/3, Ikládi. Edző: Djokics Zseljko

SZIGETSZENTMIKLÓS: KISS L. 10/6, Szeikl 11/9, Kuczowszky 10/3, Gergő 6, AIIJANEN 11/3. Csere: Katona 5, MADANKOVA 16, Kiss Szabó, Hévízi, Kékesi. Edző: Horváth Richárd

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7–9. 7. p.: 14–17. 13. p.: 35–22. 18. p.: 50–29. 22. p.: 56–33. 28. p.: 70–42. 32. p.: 79–47. 37. p.: 84–57. Kipontozódott: Halmágyi Kitti (38. p.), Szeitl (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Djokics Zseljko: – Lassan befejeződik számunkra az alapozás. Nem lehet minket leírni, bár a helyzetünk nem könnyű, nagy dolog, hogy ma mindenki pályára léphetett a benevezett keretünkből. Köszönet a drukkereinknek, hogy biztattak minket.

Horváth Richárd: – A hazaiak végig a kezükben tartották az irányítást. Kissé vissza kell ugranom az időben, mert az elmúlt meccseken bizonyos dolgokat nem tudtunk megvalósítani, de ebben most léptünk előre, ami örömteli fejlemény.

Tudósított: PUCZ PÉTER

DVTK Hun-Therm–ETO Basket 50–40 (21–13, 11–15, 7–9, 11–3)

Miskolc, 1100 néző. V: Benczur, Rózsavölgyi, Németh P.

DVTK: AHO N. 6, Kányási 7/3, Boros J. 3/3, FÁRBÁS ELIZA 7, Enabosi 10. Csere: Aho T. 7, Poczkodi, Szabó F., Telegdy 6, Smuda 4, Balayera. Edző: Magyar Gergely

GYŐR: Dúl P. 8/6, Gálos 5/3, Zsebe-Weninger 3, Sanogo 2, Byrne 10/6. Csere: Rozmán, Dempsey-Toney 5/3, Gaál, Dúl T. 6, Pusztai 1, Ács. Edző: Hegedűs Péter

Az eredmény alakulása. 5. perc: 15–3. 8. p.: 15–10. 16. p.: 23–23. 18 p.: 30–23. 25. p.: 34–33. 29. p.: 36–37. 33. p.: 44–37. 38. p.: 46–37. Kipontozódott: Sanogo (29. p.)

MESTERMÉRLEG

Magyar Gergely: – Apró dolgokban, de fejlődünk, hiszen csak negyven pontot kaptunk, védekezésben jó úton járunk. A dobások hatékonyságával viszont gondjaink voltak. Szívünket-lelkünket beletettük a meccsbe, amelyet ilyen játékkal is hoztunk.

Hegedűs Péter: – Nehéz mit mondani, mert a pálya szélén állva azt vártam, hogy valaki majd átlendít minket a holtponton. A Diósgyőr csak ötven pontot dobott, mi viszont ritkán találtunk be, pedig megvoltak a helyzeteink, de nem szakadt át a gát. Ilyen teljesítménnyel lehetetlen meccset nyerni.

Tudósított: KOLODZEY TAMÁS