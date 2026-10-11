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Női kosár NB I: a Csata otthon nyert a Szekszárd ellen

V. H. L.V. H. L.
2026.10.11. 19:10
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Fotó: Facebook/Csata TKK
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Csata TKK női kosárlabda NB I KSC Szekszárd
Nagy küzdelemben kerekedett felül a Csata TKK a KSC Szekszárdon, amely csak ideig-óráig tudta ledolgozni a házigazdák első félidőben megszerzett ötpontos előnyét, így ellenfele mögé került a tabellán.

Bár négypontos előnyben kezdte meg az utolsó negyedet a Csata DKK a KSC Szekszárd ellen, mégis hatalmasat kellett hajráznia az utolsó játékrészben. A tolnaiak ugyanis fordítottak, s 62–58-ra vezettek a záró etapban, innen álltak újra talpra a hazaiak. Az amerikai Marisa Makenna húsz ponttal vette ki részét a sikerből, amellyel a Csata megelőzte ellenfelét a tabellán.

KOSÁRLABDA
Női NB I, alapszakasz
Csata TKK–KSC Szekszárd 73–66 (21–16, 17–16, 20–22, 15–12)
Ld: Makenna 20, Dubei 13, Wentzel 11, ill. Jáhni 18, Tóth O. 13, Dombai R. 11

 

 

Csata TKK női kosárlabda NB I KSC Szekszárd
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