Női kosár NB I: a Csata otthon nyert a Szekszárd ellen

Bár négypontos előnyben kezdte meg az utolsó negyedet a Csata DKK a KSC Szekszárd ellen, mégis hatalmasat kellett hajráznia az utolsó játékrészben. A tolnaiak ugyanis fordítottak, s 62–58-ra vezettek a záró etapban, innen álltak újra talpra a hazaiak. Az amerikai Marisa Makenna húsz ponttal vette ki részét a sikerből, amellyel a Csata megelőzte ellenfelét a tabellán.

KOSÁRLABDA

Női NB I, alapszakasz

Csata TKK–KSC Szekszárd 73–66 (21–16, 17–16, 20–22, 15–12)

Ld: Makenna 20, Dubei 13, Wentzel 11, ill. Jáhni 18, Tóth O. 13, Dombai R. 11