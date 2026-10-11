Női kosár NB I: a Csata otthon nyert a Szekszárd ellen
Nagy küzdelemben kerekedett felül a Csata TKK a KSC Szekszárdon, amely csak ideig-óráig tudta ledolgozni a házigazdák első félidőben megszerzett ötpontos előnyét, így ellenfele mögé került a tabellán.
Bár négypontos előnyben kezdte meg az utolsó negyedet a Csata DKK a KSC Szekszárd ellen, mégis hatalmasat kellett hajráznia az utolsó játékrészben. A tolnaiak ugyanis fordítottak, s 62–58-ra vezettek a záró etapban, innen álltak újra talpra a hazaiak. Az amerikai Marisa Makenna húsz ponttal vette ki részét a sikerből, amellyel a Csata megelőzte ellenfelét a tabellán.
KOSÁRLABDA
Női NB I, alapszakasz
Csata TKK–KSC Szekszárd 73–66 (21–16, 17–16, 20–22, 15–12)
Ld: Makenna 20, Dubei 13, Wentzel 11, ill. Jáhni 18, Tóth O. 13, Dombai R. 11
Legfrissebb hírek
Női kosár: nem volt könnyű dolga, de nyert a DVTK
Kosárlabda
2026.10.04. 20:43
Győzött a BEAC és az ETO a női kosár NB I-ben
Kosárlabda
2026.10.03. 20:08
Női kosárlabda NB I: a címvédő Pécs kiütötte a Vasast
Kosárlabda
2026.10.02. 20:12
NŐI KOSÁRLABDA NB I, 2026–2027
Kosárlabda
2026.09.29. 08:00