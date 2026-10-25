Ligue 1: kis híján elszórakozta négygólos előnyét a Marseille

Ethan Mbappé góljával szerzett vezetést a Lille a Monaco otthonában a játszott rangadón, a Real Madrid sztárjának 19 éves öccse Soriba Diaoune passzát értékesítette. A találkozón végig domináló hercegségbeliek hiába birtokolták több mint kétszer annyit a labdát, hiába alakítottak ki sokkal nagyobb és sokkal több helyzetet, sokáig úgy tűnt, a vendégeknek sikerül minimális különbségű győzelmet aratniuk. A 66. percben azonban a lille-i Tanguy Nianzout egy túlzott mértékű erőbevetéssel elkövetett szabálytalanság után zuhanyozni küldte a játékvezető, a hazaiak pedig nyolc perccel később lecsaptak az emberelőny adta lehetőségre, és Edan Diop révén kiegyenlítettek – győzni azonban fórban sem sikerült Filipe Luís csapatának. 1–1

Már az első félidőben kétgólos vezetést szerzett az Olympique Marseille a Le Havre vendéglátójaként. Az első találat az 5. percben CJ Egan-Riley nevéhez fűződött, aki fejjel vette be Gauthier Gallon kapuját. Szűk félórával később egy szép egyéni alakításnak tapsolhatott a Stade Vélodrome közönsége, miután Timothy Weah növelte a hazaiak előnyét. Szünet után még egy lapáttal rádobott a Marseille, amely Igor Paixao és Himad Abdellli góljaival tíz perc leforgása alatt húzott el 4–0-ra. Érezve, hogy a találkozó elvesztéséhez csodára lenne szükség, a kék-fehérek visszavettek a tempóból, és kis híján rá is fáztak: a 77. percben Josh Maja tizenegyesből szépített, hogy aztán Mouhamed N'Diaye tovább csökkentse a különbséget. A rendes játékidő utolsó előtti percében Josh Maja egy gólra hozta fel csapatát, Bruno Genesio, a vendéglátók vezetőedzője pedig vélhetően a haját tépte, mivel a Le Havre egy tizenegyest is számon kért a játékvezetőn. Végül a mester nem lett kopasz, és a négygólos előnyből egy megmaradt, de pár hangos szó így is elhangozhatott a marseille-i öltözőben a lefújás után... 4–3

Ugyancsak két góllal terhelte meg a Strasbourg hálóját a Rennes az első negyvenöt percben: a bretagne-iak Boulaye Dia üres kapus lövésével tették le névjegyüket a 34. percben – a gólpassz Przemyslaw Frankowskit dicséri – nem sokkal később Sebastian Szymanski duplázta meg a fórt. A lengyel támadó középpályás a 61. percben újra betalált, ezúttal nagy bombát ragasztott a jobb felsőbe, és ezzel egyben beállította a végeredményt is. 3–0

Auxerre-ben a Le Mans vendégeskedett, és a második félidő elején Lucas Buades góljával meg is szerezte a vezetést, a házigazdák Cameron Archer révén egyenlítettek, többre egyik csapatnak sem futotta. 1–1

FRANCIA LIGUE 1

8. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Monaco–Lille 1–1 (E. Diop 74., ill. E. Mbappé 24.)

Auxerre–Le Mans 1–1 (C. Archer 56., ill. Buades 48.)

Olympique Marseille–Le Havre 4–3 (Egan-Riley 5., T. Weah 33., I. Paixao 50., Abdelli 55., ill. Maja 77., 89. – az elsőt 11-esből, M. N'Diaye 86.)

Angers–Lorient 0–0

Rennes–Strasbourg 3–0 (B. Dia 34., Szymanski 41., 61.)

Toulouse–Troyes 0–0

Hétfőn játsszák

20.30: Paris Saint-Germain–Lyon

Szombaton játszották

Lens–Paris FC 2–1 (Thauvin 63., T. Hazard 83., ill. Koleosho 45+2.)

Pénteken játszották

Brest–Nice 1–2 (Ajorque 10., ill. Wahi 61., Sz. Diop 83.)