Simán nyert a DVTK és a Sopron a női kosár Eurokupában
Hazai győzelemmel kezdte Eurokupa-szereplését a DVTK és a Sopron Basket női kosárlabdacsatapata szerdán este.
Részletek hamarosan...
KOSÁRLABDA
Női Európa-kupa, csoportkör, 1. forduló
E-csoport
DVTK Hun-Therm–Panathlitikosz (görög) 56–38 (18–9, 15–6, 14–14, 9–9)
I-csoport
Sopron Basket–Nis (szerb) 89–71 (27–19, 20–22, 20–16, 22–14)
Jegyzőkönyvek hamarosan...
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