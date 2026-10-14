Nemzeti Sportrádió

Simán nyert a DVTK és a Sopron a női kosár Eurokupában

M. B.M. B.
2026.10.14. 19:42
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Odahaza nyertek Aho Nináék (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
női kosárlabda Eurokupa Panathlitikosz Sopron Basket DVTK Hun-Therm
Hazai győzelemmel kezdte Eurokupa-szereplését a DVTK és a Sopron Basket női kosárlabdacsatapata szerdán este.

Részletek hamarosan...

KOSÁRLABDA
Női Európa-kupa, csoportkör, 1. forduló
E-csoport
DVTK Hun-Therm–Panathlitikosz (görög) 56–38 (18–9, 15–6, 14–14, 9–9)
I-csoport
Sopron Basket–Nis (szerb) 89–71 (27–19, 20–22, 20–16, 22–14)
Jegyzőkönyvek hamarosan...

 

női kosárlabda Eurokupa Panathlitikosz Sopron Basket DVTK Hun-Therm
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