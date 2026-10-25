Tekvandó: Márton Viviana győzött a Dracula Openen

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint Márton Viviana a 62 kilogrammosok mezőnyében négy győzelmet aratva diadalmaskodott, a nyolcaddöntőben spanyol, a negyeddöntőben ukrán, az elődöntőben elefántcsontparti riválist verve egyformán két menetben. A döntőben az első helyen kiemelt Márton a török Sevval Cakalt is 2:0-ra győzte le.

Világbajnok ikertestvére, a negyedikként rangsorolt Márton Luana a 67 kg-os kategóriában a legjobb nyolc közé jutásért két menetben nyert norvég vetélytársa ellen, a negyeddöntőben azonban három menetben alulmaradt a horvát Dora Mestroviccsal szemben, így ötödikként végzett.