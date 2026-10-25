Tekvandó: Márton Viviana győzött a Dracula Openen

Az olimpiai bajnok Márton Viviana súlycsoportjában az első helyen végzett vasárnap a tekvandósok bukaresti nemzetközi viadalán, a Dracula Openen.
A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint Márton Viviana a 62 kilogrammosok mezőnyében négy győzelmet aratva diadalmaskodott, a nyolcaddöntőben spanyol, a negyeddöntőben ukrán, az elődöntőben elefántcsontparti riválist verve egyformán két menetben. A döntőben az első helyen kiemelt Márton a török Sevval Cakalt is 2:0-ra győzte le.
Világbajnok ikertestvére, a negyedikként rangsorolt Márton Luana a 67 kg-os kategóriában a legjobb nyolc közé jutásért két menetben nyert norvég vetélytársa ellen, a negyeddöntőben azonban három menetben alulmaradt a horvát Dora Mestroviccsal szemben, így ötödikként végzett.
Legfrissebb hírek
Márton Luana bronzérmes a párizsi Grand Prix-n
Egyéb egyéni
2026.10.09. 21:05
Tekvandó: Salim Kamilah az Albán Opent is megnyerte
Egyéb egyéni
2026.10.05. 08:54
Tekvondó: két magyar arany Lengyelországból
Utánpótlássport
2026.09.27. 20:38
Tekvandó: Márton Luana második lett a German Openen
Egyéb egyéni
2026.09.20. 22:00