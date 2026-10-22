Női kosár Ek: kiütéses győzelmet aratott a DVTK Horvátországban

A miskolci együttes a múlt héten a görög Panathlitikosz 56–38-as legyőzésével kezdte szereplését a sorozatban, csütörtökön pedig Horvátországban folytatta a menetelést. A nyitónegyed még szorosan alakult, a hazaiak 20–19-re vezettek, a DVTK azonban a második játékrészben átvette az irányítást, és a nagyszünetre hétpontos előnyt épített ki (27–34).

A fordulás után aztán végleg elléptek ellenfelüktől a piros-fehérek: egy 12–2-es sorozattal alapozták meg a fölényüket, a harmadik negyedet pedig 24–6-ra nyerték meg. A záró játékrészben tovább növelték a különbséget, így végül 33 ponttal bizonyultak jobbnak a horvát csapatnál.

A DVTK legeredményesebb játékosa Szabó Fanni volt 20 ponttal, míg a nigériai Nicole Enabosi 18 ponttal járult hozzá a sikerhez. Smuda tíz pontot szerzett.

A miskolciak a következő fordulóban, szerdán a spanyol Jairis vendégeként lépnek pályára. Az Európa-kupa főtáblájának 12 csoportjából az első két helyezett, valamint a négy legjobb harmadik jut tovább a rájátszásba.

NŐI EURÓPA-KUPA, 2. FORDULÓ

E-CSOPORT

Slavonski Brod (horvát)–DVTK Hun-Therm 56–89 (20–19, 7–15, 6–24, 23–31)