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Női kosár Ek: kiütéses győzelmet aratott a DVTK Horvátországban

R. D. P.R. D. P.
2026.10.22. 22:04
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Nem forgott veszélyben a DVTK sikere (Fotó: FIBA)
Címkék
Slavonski Brod női kosárlabda Európa-kupa DVTK Hun-Therm
A DVTK Hun-Therm 89–56-ra nyert a horvát Slavonski Brod otthonában a női kosárlabda Európa-kupa csoportkörének második fordulójában, így két mérkőzés után is hibátlan mérleggel áll.

A miskolci együttes a múlt héten a görög Panathlitikosz 56–38-as legyőzésével kezdte szereplését a sorozatban, csütörtökön pedig Horvátországban folytatta a menetelést. A nyitónegyed még szorosan alakult, a hazaiak 20–19-re vezettek, a DVTK azonban a második játékrészben átvette az irányítást, és a nagyszünetre hétpontos előnyt épített ki (27–34).

A fordulás után aztán végleg elléptek ellenfelüktől a piros-fehérek: egy 12–2-es sorozattal alapozták meg a fölényüket, a harmadik negyedet pedig 24–6-ra nyerték meg. A záró játékrészben tovább növelték a különbséget, így végül 33 ponttal bizonyultak jobbnak a horvát csapatnál.

A DVTK legeredményesebb játékosa Szabó Fanni volt 20 ponttal, míg a nigériai Nicole Enabosi 18 ponttal járult hozzá a sikerhez. Smuda tíz pontot szerzett.

A miskolciak a következő fordulóban, szerdán a spanyol Jairis vendégeként lépnek pályára. Az Európa-kupa főtáblájának 12 csoportjából az első két helyezett, valamint a négy legjobb harmadik jut tovább a rájátszásba.

NŐI EURÓPA-KUPA, 2. FORDULÓ
E-CSOPORT
Slavonski Brod (horvát)–DVTK Hun-Therm 56–89 (20–19, 7–15, 6–24, 23–31)

 

Slavonski Brod női kosárlabda Európa-kupa DVTK Hun-Therm
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