Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: pontot hullajtott Gyergyóban a Brassó

H. Á.H. Á.
2026.10.25. 20:23
null
Címkék
jégkorong Gyergyói HK Corona Brasov Erste Liga
A jégkorong Erste Liga alapszakaszának vasárnapi játéknapján a listavezető Brassó hosszabbításos vereséget szenvedett a címvédő Gyergyó otthonában.

A listavezető Brasov hiába vezetett az első harmad után 2–0-ra, a második után pedig 3–2-re, mégsem tudta elhozni a címvédő Gyergyó otthonából mindhárom pontot, mert a harmadik harmadban ismét egyenlített a Gyergyó, majd Daniel Tranca révén ráadás harmadik percében a hazaiak lezárták a meccset.

 A Csíkszereda 6–1-re nyert az újonc Háromszéki Ágyúsok otthonában, a vendégeknél Becze Tihamér és a finn Janne Jeremias Vayrynen is duplázott. Az Újpest 4–2-re diadalmaskodott a Dunaújváros otthonában, a lila-fehérek első és utolsó gólját egyaránt a szlovák Roman Zitny szerezte. A nap negyedik meccsén nem volt duplázó, a BJA különösebb erőlködés nélkül tartotta otthon a három pontot a DVTK ellen.

JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
Gyergyói HK–Corona Brasov 4–3 (0–2, 2–1, 1–0, 1–0) – hosszabbításban
Dunaújvárosi Acélbikák–Újpesti TE 2–4 (0–0, 1–2, 1–2) 
Háromszéki Ágyúsok–SC Csíkszereda 1–6 (0–2, 0–3, 1–1)
Budapest Jégkorong Akadémia HC–DVTK Jegesmedvék 5–2 (2–0, 2–0, 1–2)

 

 

jégkorong Gyergyói HK Corona Brasov Erste Liga
Legfrissebb hírek

Osztrák hokiliga: a Volán és az FTC is kikapott

Jégkorong
3 órája

Erste Liga: simán nyert idegenben a Budapest Jégkorong Akadémia, fordított a DVTK

Jégkorong
Tegnap, 20:16

Jégkorong: az ellenfele fejére ütő Erdőhelyi hárommeccses eltiltást kapott

Jégkorong
Tegnap, 11:25

NHL: a Colorado és a Montreal is három góllal nyert

Amerikai sportok
Tegnap, 9:30

A Brassó és a Gyergyó is otthon nyert erdélyi riválisa ellen

Jégkorong
2026.10.23. 20:06

Fél tucat játékos sérült a Volánnál

Jégkorong
2026.10.23. 17:12

„Sok előnye van a mi pályázatunknak is” – Kolbenheyer Zsuzsanna a jégkorong-vb megrendezéséről

Jégkorong
2026.10.21. 12:37

Galló Vilmos gólja is kellett a KooKoo szétlövéses győzelméhez

Jégkorong
2026.10.20. 22:06