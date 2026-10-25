Erste Liga: pontot hullajtott Gyergyóban a Brassó

A listavezető Brasov hiába vezetett az első harmad után 2–0-ra, a második után pedig 3–2-re, mégsem tudta elhozni a címvédő Gyergyó otthonából mindhárom pontot, mert a harmadik harmadban ismét egyenlített a Gyergyó, majd Daniel Tranca révén ráadás harmadik percében a hazaiak lezárták a meccset.

A Csíkszereda 6–1-re nyert az újonc Háromszéki Ágyúsok otthonában, a vendégeknél Becze Tihamér és a finn Janne Jeremias Vayrynen is duplázott. Az Újpest 4–2-re diadalmaskodott a Dunaújváros otthonában, a lila-fehérek első és utolsó gólját egyaránt a szlovák Roman Zitny szerezte. A nap negyedik meccsén nem volt duplázó, a BJA különösebb erőlködés nélkül tartotta otthon a három pontot a DVTK ellen.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

Gyergyói HK–Corona Brasov 4–3 (0–2, 2–1, 1–0, 1–0) – hosszabbításban

Dunaújvárosi Acélbikák–Újpesti TE 2–4 (0–0, 1–2, 1–2)

Háromszéki Ágyúsok–SC Csíkszereda 1–6 (0–2, 0–3, 1–1)

Budapest Jégkorong Akadémia HC–DVTK Jegesmedvék 5–2 (2–0, 2–0, 1–2)