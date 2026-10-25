A 15 gólt szerző Szilágyi Benjámin vezérletével simán nyert a Pick Szeged

A Pick Szeged 9–7 után egy 7–1-es sorozattal ellépett, a szünetben pedig már kilenc góllal vezetett. A Tisza-partiak a végére eléggé kiengedtek a védekezés szempontjából, így 44–31-re nyertek. Szilágyi Benjámin 19 lövésből 15 gólt szerzett (négyet hetesből), a Dabasban Kovács Gergő kilencszer volt eredményes.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

7. FORDULÓ

OTP BANK-PICK SZEGED–BEPELOG DABAS 44–31 (22–13)

Szeged, 1333 néző. Vezette: Gál L., Ludvig

SZEGED: Portner – SZILÁGYI B. 15 (4), SANDELL 6, Toto 1, Horiha, Frimmel 4, Kukics. Csere: RADVÁNSZKI (kapus), Rosta M., Fazekas M. 2, FURKA M. 4, Csörgő 3, Matic D. 2, LEPIR 7. Edző: Michael Apelgren

DABAS: Pallag – Tisza 1, ÁCS T. 4, Kovács G. 9, Hunyadi 4, Stramszky, Laurinyecz 2. Csere: Pintér B. (kapus), Szökrényes 3, Várszegi Cs. 2, ZDOLIK 5 (3), Szladovics 1, Balogh N. Edző: Tomori Győző

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–3. 9. p.: 5–3. 15. p.: 10–7. 20. p.: 13–8. 25. p.: 17–11. 32. p.: 23–13. 36. p.: 26–16. 40. p.: 29–18. 45. p.: 33–19. 52. p.: 38–23. 56. p.: 42–28

Kiállítások: 4, ill. 8 perc

Hétméteresek: 7/4, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Örülök fiataljaink jó teljesítményének, közülük is kiemelkedett a tizenöt gólos Szilágyi Benjámin, továbbá Radvánszki Attila és Lepir Stefan.

Tomori Győző: – A várakozásoknak megfelelően a Szeged végig kontrollálta a mérkőzést. Mi különböző formációkat gyakoroltunk, biztató, hogy akadtak jó periódusaink.

KORÁBBI EREDMÉNYEK

Szerdán játszották

PLER–Eger 37–18

Szombaton játszották

Balatonfüred–Csurgó 23–23

Budai Farkasok–Veszprém 23–34

Gyöngyös–FTC 42–32

ETO University–Szigetszentmiklós 34–31

Tatabánya–NEKA 30–23