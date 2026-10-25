Nemzeti Sportrádió

A 15 gólt szerző Szilágyi Benjámin vezérletével simán nyert a Pick Szeged

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.10.25. 19:31
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Szilágyi Benjáminnak jól ment a játék (Fotó: Árvai Károly, archív)
Címkék
férfi kézilabda NB I OTP Bank-Pick Szeged Dabas KC Pick Szeged
A férfi kézilabda NB I 7. fordulójának egyetlen vasárnapi mérkőzésén a Pick Szeged hazai pályán 44–31-re legyőzte a Dabast.

A Pick Szeged 9–7 után egy 7–1-es sorozattal ellépett, a szünetben pedig már kilenc góllal vezetett. A Tisza-partiak a végére eléggé kiengedtek a védekezés szempontjából, így 44–31-re nyertek. Szilágyi Benjámin 19 lövésből 15 gólt szerzett (négyet hetesből), a Dabasban Kovács Gergő kilencszer volt eredményes.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
7. FORDULÓ
OTP BANK-PICK SZEGED–BEPELOG DABAS 44–31 (22–13)
Szeged, 1333 néző. Vezette: Gál L., Ludvig
SZEGED: Portner – SZILÁGYI B. 15 (4), SANDELL 6, Toto 1, Horiha, Frimmel 4, Kukics. Csere: RADVÁNSZKI (kapus), Rosta M., Fazekas M. 2, FURKA M. 4, Csörgő 3, Matic D. 2, LEPIR 7. Edző: Michael Apelgren
DABAS: Pallag – Tisza 1, ÁCS T. 4, Kovács G. 9, Hunyadi 4, Stramszky, Laurinyecz 2. Csere: Pintér B. (kapus), Szökrényes 3, Várszegi Cs. 2, ZDOLIK 5 (3), Szladovics 1, Balogh N. Edző: Tomori Győző
Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–3. 9. p.: 5–3. 15. p.: 10–7. 20. p.: 13–8. 25. p.: 17–11. 32. p.: 23–13. 36. p.: 26–16. 40. p.: 29–18. 45. p.: 33–19. 52. p.: 38–23. 56. p.: 42–28
Kiállítások: 4, ill. 8 perc
Hétméteresek: 7/4, ill. 3/3
MESTERMÉRLEG
Michael Apelgren: – Örülök fiataljaink jó teljesítményének, közülük is kiemelkedett a tizenöt gólos Szilágyi Benjámin, továbbá Radvánszki Attila és Lepir Stefan.
Tomori Győző: – A várakozásoknak megfelelően a Szeged végig kontrollálta a mérkőzést. Mi különböző formációkat gyakoroltunk, biztató, hogy akadtak jó periódusaink.

KORÁBBI EREDMÉNYEK
Szerdán játszották
PLER–Eger 37–18
Szombaton játszották
Balatonfüred–Csurgó 23–23
Budai Farkasok–Veszprém 23–34
Gyöngyös–FTC 42–32
ETO University–Szigetszentmiklós 34–31
Tatabánya–NEKA 30–23

 

 

férfi kézilabda NB I OTP Bank-Pick Szeged Dabas KC Pick Szeged
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