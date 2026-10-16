Férfi kosár NB I: az idényben először 100 pont fölött a Falco

A korábbi fordulókban is közel járt a Falco a százas határhoz (sorrendben 94, 98, 96 pontot ért el), és most át is jutott rajta.



FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ – pénteki mérkőzés

NKA UNIVERSITAS PÉCS–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 78–106 (23–30, 22–20, 12–25, 21–31)

Pécs, 750 néző. V: Cziffra, Rácz, Gombos

PÉCS: PUNTER 17/6, LAWRENCE 14/3, Rátgéber 5/3, Buglyó, MOORS 9/3. Csere: Brbaklics 7, Mezőfi 2, Lukácsi 4/3, Komma 2, Bor 8, FRANSON 8/6, Burony 2. Edző: Sebastjan Krasovec

SZOMBATHELY: VÁRADI B. 13/6, TANOH DEZ 11/3, Whelan 6/3, Gray 11/3, PATTON 13. Csere: PERL 17/3, TRAMMELL 14/3, Keller Á. 5/3, Roszics 9/9, Bognár 7, Herger, Horváth R. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–9. 9. p.: 19–27. 13. p.: 30–34. 17. p.: 37–39. 22. p.: 47–47. 27. p.: 54–68. 33. p.: 64–85. 38. p.: 73–101

MESTERMÉRLEG

Sebastjan Krasovec: – Sajnos csak egy félidő volt bennünk, a másodikban könnyű kosarakat engedtünk ellenfelünknek. A végén is felkínáltuk a helyzeteket a szombathelyieknek.

Milos Konakov: – Puhán védekeztünk, különösen igaz ez a második negyedre. A folytatásban aztán összekaptuk magunkat, ennek köszönhetően megérdemelten szereztük meg a győzelmet.

Tudósított: PUCZ PÉTER



A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Szombat

18.00: Egis Körmend–OSE Lions

18.00: Debreceni EAC–Phoenix Fóti Tigrisek

18.00: Sopron KC–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.30: Alba Fehérvár–Kometa-KVGY Kaposvári KK (Tv: M4 Sport+)

19.00: Atomerőmű SE–Endo Plus Service-Honvéd

Október 20., kedd

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Délút-SZTE-Szedeák

