Idegenben nyert, vezeti a női NB I tabelláját az Újpest
A női labdarúgó NB I 12. fordulójának vasárnapi játéknapján az Újpest és a St. Mihály idegenben nyert, az MTK döntetlent játszott a Honvéd vendégeként.
NŐI LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
Videoton–St. Mihály 0–5
Astra HFC–Újpest 0–1
Kispest-Honvéd–MTK 0–0
Szombaton játszották
Puskás Akadémia–Szekszárd 5–0
DVTK–Pécs 0–0
November 18-án játsszák
14.00: Ferencváros–ETO FC
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