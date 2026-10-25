Nemzeti Sportrádió

Idegenben nyert, vezeti a női NB I tabelláját az Újpest

V. B.V. B.
2026.10.25. 19:13
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Samantha Tristan (22) góljával nyert az Újpest (Fotó: ujpestfc.hu)
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A női labdarúgó NB I 12. fordulójának vasárnapi játéknapján az Újpest és a St. Mihály idegenben nyert, az MTK döntetlent játszott a Honvéd vendégeként.

 

NŐI LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
Videoton–St. Mihály 0–5
Astra HFC–Újpest 0–1
Kispest-Honvéd–MTK 0–0
Szombaton játszották
Puskás Akadémia–Szekszárd 5–0
DVTK–Pécs 0–0
November 18-án játsszák
14.00: Ferencváros–ETO FC

Forrás: adatbank.mlsz.hu

 

 

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