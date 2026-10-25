Nemzeti Sportrádió

Osztrák hokiliga: a Volán és az FTC is kikapott

2026.10.25. 18:35
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(Fotó: Fehérvár AV19)
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jégkorong osztrák hokiliga FTC jégkorong Fehérvár AV19
A Hydro Fehérvár AV19 házigazdaként, a Ferencváros idegenben szenvedett sima vereséget az osztrák jégkorongliga (ICEHL) alapszakaszának vasárnapi játéknapján.

A székesfehérváriak – akik az olasz Pustertal Wölfe együttesétől kaptak ki 3–1-re – öt győzelemmel és tíz vereséggel állnak, a fővárosiak pedig – akik a Black Wings Linz otthonából távoztak 6–2-es vereséggel – öt sikerrel és nyolc vereséggel rendelkeznek.

A Fehérvár kedden a HC Milano, a Ferencváros pedig szerdán a Graz 99ers csapatát fogadja a következő fordulóban.

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA (ICEHL) 
ALAPSZAKASZ
Hydro Fehérvár AV19–Pustertal Wölfe (olasz) 1–3 (0–0, 0–2, 1–1)
Black Wings Linz (osztrák)–FTC-Telekom 6–2 (3–0, 0–0, 3–2)

 

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