Vendégként javított a Juventus; nyolcgólos döntetlent játszott az Atalanta

A Juve két győzelemmel kezdte a bajnokság, de az előző öt meccséből csak egyet nyert meg, ráadásul legutóbb hazai pályán csúnya vereséget (0–3) szenvedett a Lazióval szemben. A „zebrák” Leccében javítottak, előbb Douglas Luiz szabadrúgásába tette bele a lábát Weston McKennie, majd Federico Gatti legurításából Douglas Luiz lőtt 18 méterről a jobb alsóba. A hazaiak nem tudtak szépíteni sem, ráadásul még a hajrában Kialonda Gaspar két sárga lap után piros lapot kapott. 0–2

Éderson borzasztó hibája után Romano Schmid 25 másodperc elteltével vezetést szerzett a Frosinonének, majd Nikola Krsztovics ziccerben betalálva egyenlített, de Schmid újra betalált, 12 méterről lőtt a jobb alsóba. Még az első félidőben fordított az Atalanta, Éderson tizenegyesből volt eredményes, aztán Krsztovics szerezte meg a második gólját. A szünet után Giacomo Calo szép tekeréssel egalizált 16 méterről, de Elif Elmasz ziccergóljával hamar ismét a bergamóiaknál volt az előny. A vendégek viszont nem adták fel, Aleksza Terzic a jobb felső sarokba lőtt, és megmentettek egy pontot. 4–4

A Venezia az ötödik idegenbeli tétmérkőzését is elveszítette az idényben, a Genoa Mikael Ellertsson bombagóljával nyert, aki a 25. percben 21 méterről kilőtte a bal felső sarkot. 1–0

OLASZ SERIE A

8. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések

Lecce–Juventus 0–2 (McKennie 29., D. Luiz 41.)

Kiállítva: Gaspar (90+4., Lecce)

Atalanta–Frosinone 4–4 (Krsztovics 14., 45., Éderson 33. – 11-esből, Elmasz 50., ill. Schmid 1., 17., Calo 48., Terzic 82.)

Genoa–Venezia 1–0 (Ellertsson 25.)

Internazionale–Fiorentina 2–1 (M. Thuram 90+1., P. Zielinski 90+7. – 11-esből, ill. Á. Jiménez 65.)

20.45: Udinese–Milan (Tv: Max4)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Napoli–Roma 3–3 (Anguissa 28., McTominay 48., 83., ill. Soulé 69., Balerdi 74., 89.)

Cagliari–Bologna 0–2 (Casale 57., Bernardeschi 80. – 11-esből)

Como–Sassuolo 2–0 (Duvikasz 49., 60.)

Lazio–Parma 2–1 (Taylor 50., D. Carlos 58., ill. Lontani 90+5.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Torino–Monza 3–2 (Fitz-Jim 39., Belgali 61., Vlasic 72., ill. Varela 47., Patterson 90+4. – öngól)