Női kosárlabda NB I: 15 ponttal kikapott Győrben a címvédő Pécs

A pécsieknél a válogatott Török Ágnes négy másodperc alatt betalált, de aztán a vendégek három és fél percig nem tudtak kosarat szerezni. Ezt kihasználni nem igazán tudta a Győr, a negyed végén viszont ellépett egy 8–0-s rohanással. A második játékrész elején már 12 pontos előnyben voltak a hazaiak, ám a Pécs a folytatásban sokáig 10 ponton belül maradt. A harmadik negyed közepén egy 16–2-es rohammal jelentős különbség alakult ki az ETO javára, ahonnan már nem volt visszaút a címvédő számára.

A hazaiaknál Delaynie Byrne és Sarengbe Sanogo 17-17 ponttal zárt, a vendégeknél Zada Williams volt a legeredményesebb 15 ponttal, aki 10 lepattanót is szedett, tehát dupla duplát ért el, de ez is kevés volt ahhoz, hogy a Pécs elkerülje az újabb vereséget – harmadszor kapott ki a bajnoki idényben. 80–65

NŐI KOSÁRLABDA NB I

5. FORDULÓ

ETO BASKET–NKA UNIVERSITAS PÉCS 80–65 (23–14, 17–20, 22–12, 18–19)

Győr, 100 néző. Vezette: Goda, Minár, Varga-Záray

GYŐR: DÚL P. 7/3, Gálos 9/9, PUSZTAI 13/9, SANOGO 17, BYRNE 17/6. Csere: Dempsey-Toney, Zsebe-Wéninger 9/3, Dúl T. 6/3, Ács, Gaál 2. Edző: Hegedűs Péter

PÉCS: Studer 6/3, Szmailbegovics 13/3, Török Á. 14/6, Halmágyi Kitti 2, WILLIAMS 15. Csere: Szűcs L., CVIJANOVIC 11/3, Tálosi, Olawuyi 4, Csényi, Halmágyi Kata. Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása. 4. perc: 7–4. 7. p.: 12–12. 9. p.: 20–12. 15. p.: 31–18. 19. p.: 36–30. 25. p.: 52–36. 27. p.: 56–36. 34. p.: 64–55. 36. p.: 68–58

MESTERMÉRLEG

Hegedűs Péter: – Az első félidőben túl sok büntetőt dobhatott a Pécs, és a támadólepattanóknál is voltak hiányosságaink. A folytatásban viszont a játék majdnem minden elemében jól teljesítettünk, és azért is értékes a győzelem, mert a Pécs kellemetlen stílusú ellenfél.

Djokics Zseljko: – Sajnálom, hogy nem tudtunk jobban játszani és győzni. Hiányoltam a küzdést, különösen az első és a harmadik negyedben, ezen a mérkőzésen jobb volt a Győr. Remélem, csapatként tudunk felállni ebből a vereségből.

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Csata TKK–Sopron Basket 75–77 (20–29, 22–20, 17–15, 16–13)

ELTE BEAC Újbuda–TFSE 59–67 (15–21, 17–14, 17–18, 10–14)

BKG-Prima Szigetszentmiklós–DVTK Hun-Therm 48–108 (7–24, 11–28, 13–25, 17–31)

Vasas Akadémia–VBW CEKK Cegléd 55–69 (7–16, 9–15, 18–25, 21–13)

Szabadnapos: Szekszárd