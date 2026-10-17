Hatvanpontos különbséggel nyert a DVTK a Szigetszentmiklós otthonában a női kosár NB I-ben

A DVTK a Szigetszentmiklós otthonában nyert úgy, hogy már az első negyedben 17 pontos előnyt szerzett, a különbséget pedig a folytatásban tovább növelte.

A Cegléd a nagyszünetben 31–16-ra vezetett a Vasas ellen, a házigazda a második félidőre feléledt, de fordítani így sem volt esélye.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

5. FORDULÓ

Csata TKK–Sopron Basket 75–77 (20–29, 22–20, 17–15, 16–13)

E.ON Sportcsarnok, 150 néző. V: Goda, Téczely, Farkas P.

CSATA: Tózer-Nemes, MARISA 21/9, Wentzel 10, DUBEI 13/6, ADAMS 20/3. Csere: Carangelo 2, Boricsics 5, Biczó 4, Hegedűs J. Edző: Tursics Krisztián

SOPRON: Todd-Williams 6, FRISKOVEC 17/15, Rokob 2, Tóth F. 5/3, EZEIGBO 16. Csere: Angyal B. 8, JANKOVICS 23/3, Rigó. Edző: Gáspár Dávid

Az eredmény alakulása. 3. perc: 9–4. 7. p.: 18–18. 9. p.: 18–25. 12. p.: 22–33. 16. p.: 29–42. 19. p.: 36–46. 23. p.: 49–51. 27. p.: 55–59. 33. p.: 64–69. 38. p.: 73–75

MESTERMÉRLEG

Tursics Krisztián: – Magas színvonalú meccs volt, amelyen nüanszok döntöttek. Az ilyen összecsapásokon sokat számítanak az extrák, ebben a Sopron jobbnak bizonyult. Az első félidőben gyengén védekeztünk, majd hatalmas energiákat felhasználva sikerült fordítanunk. Volt lehetőségünk lezárni a meccset, de nem sikerült. A Sopron sok támadólepattanót szedett, amiből újra támadhatott és pontokat érhetett el, ez védekezésben pluszenergiát vont el.

Gáspár Dávid: – Nem számítottunk könnyű meccsre. Az első és a harmadik negyedben a koncentrációnk visszaesett, amivel a Csata élni tudott. Nagyon jó ritmusban játszott ellenfelünk, kihasználta a hibáinkat ezekben a periódusokban. Sajnos a sérülések miatt a rotációnk szűkült, így ezt meg kellett oldanunk valahogy. Jól helytálltak a pályán lévők, jól dolgoztunk.

ELTE BEAC Újbuda–TFSE 59–67 (15–21, 17–14, 17–18, 10–14)

Gabányi-sportcsarnok, 160 néző. V: Horváth Cs., Szőts, Nagy Zs.

BEAC: Varga S. 5/3, Dobó 15/3, DRAHOS 9/3, Salamon 4, FISHER 14. Csere: D’Angelo 8, Schlégl 4/3, Ndiaye, Rácz Zs., Dinnyés. Edző: Mészáros Vivien

TFSE: Jackson 7, BERNÁTH 10/3, Gábor 2, MÁNYOKY R. 16/3, Janzsó 4. Csere: TENYÉR 11/6, Vladár 4, Reisma 10/3, Szauter, Vígh B. 3/3. Edző: Laczka Miklós

Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–8. 8. p.: 11–16. 12. p.: 17–26. 16. p.: 24–27. 19. p.: 30–34. 23. p.: 35–37. 26. p.: 40–45. 29. p.: 48–49. 33. p.: 53–53. 38. p.: 57–62. Kipontozódott: Salamon (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Mészáros Vivien: – Okosabban és kevesebb hibával játszottak a vendégek az éles szituációkban. A sebesség megvolt mindkét oldalon, védekezésben az első negyedben elkövetett ki nem kényszerített hibák nehezítették az életünket. Visszajöttünk a mérkőzésbe, sokszor volt egálközeli az eredmény, de az utolsó negyedben nem volt elég karakter a pályán. Többet várunk sokaktól, veszítsünk azért inkább, mert sokat vállaltunk, mint azért, mert behúztuk a kéziféket.

Laczka Miklós: – Igazi rangadó volt, úgy gondolom, elsősorban a védekezésnek köszönhettük ezt a győzelmet. Sokat javult a lepattanózásunk, de szeretném, ha a jövőben még ennél is fegyelmezettebbek tudnánk lenni. Jól felkészültünk erre a találkozóra, örülök, hogy az első idegenbeli mérkőzésünket győzelemmel tudtuk zárni.

BKG-Prima Szigetszentmiklós–DVTK Hun-Therm 48–108 (7–24, 11–28, 13–25, 17–31)

Szigetszentmiklós, 150 néző. V: Gruber, Nyilas, Fülöp A.

SZIGETSZENTMIKLÓS: Kiss L. 5, Szeitl 2, Madankova 5, Kucowski 4, AIJANEN 12/9. Csere: Gergő 9, Hévízi 6/6, Kiss-Szabó 5/3. Edző: Horváth Richárd

DIÓSGYŐR: AHO T. 11, Aho N. 7/3, BOROS J. 16/6, Fárbás Eliza 9, ENABOSI 12. Csere: SZABÓ F. 9/6, KÁNYÁSI 11/3, SMUDA 8, Balayera 7, Poczkodi 9/9, Telegdy 9/3, Váraljai. Edző: Magyar Gergely

Az eredmény alakulása. 4. perc: 0–12. 9. p.: 7–22. 13. p.: 8–27. 17. p.: 12–45. 23. p.: 20–61. 28. p.: 27–73. 32. p.: 36–83. 37. p.: 43–101. Kipontozódott: Kucowski (33. p.), Szeitl (34. p.)

MESTERMÉRLEG

Horváth Richárd: – Nagyon passzívan kezdtük mind támadásban, mind pedig védekezésben az első félidőt. Egészen addig, ameddig ez nincs rendben, nincs is miről beszélni sajnos.

Magyar Gergely: – Próbáltuk gyakorolni azokat a dolgainkat támadásban és védekezésben, amikkel eddig problémáink voltak. Igyekeztünk pontosítani a játékunkat. Azt hiszem, elég sok mindent lehetett gyakorolnunk. Örülünk a győzelemnek, nem gondoljuk ezt túl, megyünk tovább, hiszen sok feladat vár még ránk.

Vasas Akadémia–VBW CEKK Cegléd 55–69 (7–16, 9–15, 18–25, 21–13)

Pasaréti út, 93 néző. V: Rózsavölgyi, Pozsonyi, Nepp.

VASAS: I. Johnston 6/6, Hőgye P. 5, Madár E. 2, Kendelényi 5, Kiss A. 2. Csere: Szirony 4, Czirkos 6, KÁRPÁTHEGYI 10/3, Kádár O., SZOBOSZLAI L. 15/15. Edző: Nenad Markovics

CEGLÉD: Silvino Oliveira 7/3, Szoboszlai M. 5/3, FARKAS P. 13/6, BICKLE 27/9, SZÉKI-BARNAI 15. Csere: Albert, Szerelem-Kobolák 2, Orbán, Pettner, Varga E., Viszmeg, Polyák. Edző: Földi Attila

Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–7. 8. p.: 5–11. 13. p.: 10–20. 17. p.: 10–29. 23. p.: 18–41. 27. p.: 29–53. 34. p.: 37–63. 38. p.: 47–67

MESTERMÉRLEG

Nenad Markovics: – Ismét megmutatkozott, hogy fiatalságunk ellenszere a rutin, nagyon nehéz nekünk tapasztalt játékosok ellen játszani. Az egész idényben azon fogunk dolgozni, hogy tanuljunk, tapasztalatokat gyűjtsünk, valamint az elméleti ismereteket meg tudjuk valósítani a pályán. Meg kell értenünk, hogy nem követhetjük el újra és újra ugyanazokat a gyermeteg hibákat, muszáj meccs közben is fejlődnünk.

Földi Attila: – Nekünk azért nagy eredmény, ha rutinból nyerünk meg egy meccset, hiszen még mindig kiscsapat vagyunk. Az, hogy ilyen gördülékenyen le tudunk játszani egy mérkőzést, tényleg büszkeséggel tölt el. Az elején bár kidolgoztuk a helyzeteinket, borzasztó százalékkal dobtunk, viszont a védekezésünk nagyon jó volt, működtek azok a dolgok, amiket előre megbeszéltünk. Van néhány rutinos játékosunk, aki tökéletesen kezeli az ilyen helyzeteket és húzza a csapatot, de ezúttal mindenki hozzátett ahhoz, hogy végül győzni tudjunk.