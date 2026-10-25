Torna-vb: Kajlia Nemur pontegyenlőséggel lett aranyérmes gerendán

A tavalyi, jakartai vb ezüstérmese, Kajlia Nemur ezúttal ugyanúgy 14.566 pontot kapott a döntőben, mint a kínai Csang Csing-jing, de két tizeddel magasabb volt a kiviteli pontszáma, így az élen végzett, és immár háromszoros világbajnoknak mondhatja magát.
Vasárnap egyetlen európai tornász szerzett aranyérmet: az olimpiai ezüstérmes, örmény Artur Davtjan ugrásban bizonyult a legjobbnak, 2022 után másodszor.
TORNA-VILÁGBAJNOKSÁG, ROTTERDAM
SZERENKÉNTI DÖNTŐK
FÉRFIAK
Korlát
1. Cou Csing-jüan (Kína) 15.733 pont
2. Illia Kovtun (Horvátország) 14.900
3. Danijel Marinov (Oroszország) 14.866
Nyújtó
1. Tang Csia-Hung (Tajvan) 14.966 pont
2. Sinnoszuke Oka (Japán) 14.800
3. Szergej Najgyin (Oroszország) 14.800
Ugrás
1 Artur Davtjan (Örményország) 14.850 pont
2. Jake Jarman (Nagy-Britannia) 14.650
3. Sebastian Sponevik (Norvégia) 14.366
NŐK
Gerenda
1. Kajlia Nemur (Algéria) 14.566 pont
2. Csang Csing-jing (Kína) 14.566
3. Flavia Saraiva (Brazília) 14.300
Talaj
1. Claire Pease (Egyesült Államok) 13.866 pont
2. Reese Esponda (Egyesült Államok) 13.566
3. Maiana Prat (Franciaország) 13.466