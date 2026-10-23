Szombati sportműsor: ETO–Újpest rangadóval folytatódik az NB I

OKTÓBER 24., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

11. FORDULÓ

14.30: Kispest-Honvéd FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: ETO FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

11. FORDULÓ

13.00: BVSC-Zugló–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

13.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!

15.00: Kecskeméti TE–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

15.00: HR-Rent Kozármisleny–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

17.00: Gyirmót FC Győr–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

17.00: Videoton FC Fehérvár–FC Ajka – élőben az NSO-n!

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!

NB III

13. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Bacsó Beton-Cigánd SE

13.00: Gödöllői SK–Nyíregyháza Spartacus FC II

13.00: Debreceni EAC–Ózd-Sajóvölgye

13.00: Füzesabonyi SC–Termálfürdő FC Tiszaújváros

13.00: Mátészalkai MTK–Tarpa SC

13.00: Salgótarjáni BTC–Eger SE

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

13.00: Király SE–1908 SZAC Budapest

13.00: Sárisápi BSE–Zalaegerszegi TE FC II

13.00: FC Sopron–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

14.00: Bicskei TC–Credobus Mosonmagyaróvár

19.00: Opus Tigáz Tatabánya–Dorogi Bányász FC

DÉLKELETI CSOPORT

13.00: III. kerületi TVE–Gyulai Termál FC

13.00: Békéscsaba 1912 Előre–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

13.00: Sándorfalvi SKE–Meton-FC Dabas SE

13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Kispest-Honvéd FC II

13.00: Csepel SC–Szolnoki MÁV FC

13.00: Monor SE–Vasas FC II

DÉLNYUGATI CSOPORT

13.00: BFC Siófok–Ferencvárosi TC II

13.00: PTE-PEAC–Iváncsa KSE

13.00: MTK Budapest II–Kaposvári Rákóczi FC

13.00: Szekszárdi UFC–ReBase Majosi SE

13.00: Budafoki MTE–Érdi VSE

13.00: Sárbogárd SE–Paksi FC II

18.00: Budaörs–Pécsi MFC

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ

13.30: Aston Villa–Manchester City (Tv: Spíler1)

16.00: Coventry City–Fulham (Tv: Spíler1)

16.00: Arsenal–Everton (Tv: Match4)

18.30: Chelsea–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

8. FORDULÓ

17.15: Toulouse–Troyes

20.45: Lens–Paris FC

NÉMET BUNDESLIGA

7. FORDULÓ

15.30: 1. FC Köln–Schalke (Tv: Arena4)

15.30: Mainz–Werder Bremen

15.30: Augsburg–Union Berlin

15.30: RB Leipzig–Elversberg

15.30: Paderborn–Hamburg

18.30: Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt (Tv: Match4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

9. FORDULÓ

13.00: Hertha BSC–Arminia Bielefeld (Tv: Arena4)

20.30: Nürnberg–Kaiserslautern (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

8. FORDULÓ

15.00: Cagliari–Bologna

15.00: Como–Sassuolo

18.00: Napoli–Roma (Tv: Arena4)

20.45: Lazio–Parma (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

14.00: Rayo Vallecano–Elche (Tv: Spíler2)

16.15: Racing Santander–Espanyol (Tv: Spíler2)

18.30: Valencia–Villarreal (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Deportivo (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

VILÁGKUPA, SÖLDEN

10.00 és 13.00: női óriás-műlesiklás

BASEBALL

MLB, WORLD SERIES, 2. MÉRKŐZÉS

Vasárnap, 2.00: Milwaukee Brewers–Tampa Bay Rays (Tv: Sport1)

BIRKÓZÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA

7.30: kötöttfogás 55, 60, 77 (Fristch Róbert), 82 kg (Lévai Zoltán) selejtezők, negyeddöntők (Tv: M4 Sport)

16.00: elődöntők (Tv: M4 Sport+)

DARTS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, DORTMUND

13.00: 2. forduló (Tv: Sport1)

19.00: 2. forduló (Tv: Sport1)

FORMULA–1

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK NAGYDÍJA, AUSTIN

19.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport)

23.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA TOUR

19.05: Bermuda Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

21.30: New Jersey Devils–Los Angeles Kings (Tv: Spíler1)

ERSTE LIGA

17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Budapest Jégkorong Akadémia HC

18.00: DVTK Jegesmedvék–FEHA19

OSZTRÁK LIGA

18.30: FTC-Telekom–Pustertal Wölfe (olasz)

KAJAK-KENU

Maratoni világbajnokság, Gualeguaychú (Argentína)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

16.00: PLER-Budapest–Islington HC (angol) (Tv: Sport2)

FÉRFI NB I, 7. FORDULÓ

17.00: Tatabánya–NEKA

18.00: Balatonfüred–Csurgó (Tv: Sport2)

18.00: Budai Farkasok–Veszprém

18.00: Gyöngyös–FTC

18.00: ETO University–Szigetszentmiklós

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

Vasárnap, 0.00: Charlotte Hornets–Miami Heat (Tv: Sport2)

WNBA, RÁJÁTSZÁS

DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

21.30: Atlanta Dream–Golden State Valkyries (Tv: Sport2)

FÉRFI NB I

17.00: Phoenix Fóti Tigrisek–Alba Fehérvár

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: NKA Universitas Pécs–Egis Körmend

18.00: Délút-SZTE-Szedeák–Debreceni EAC

18.00: OSE Lions–Sopron KC

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE

NŐI NB I

18.00: Sopron Basket–ELTE BEAC Újbuda

18.00: VBW CEKK Cegléd–KSC Szekszárd

19.00: TFSE–Csata TKK

MŰKORCSOLYA

GRAND PRIX, ANGERS

12.30: férfi rövid program (Tv: M4Sport)

18.00: páros rövid program (Tv: M4Sport+)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

18.00: PSE Pro Source–Fino Kaposvár

19.00: MÁV Előre Foxconn–DEAC

NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

16.00: TFSE–KHG KNRC

16.00: MÁV Előre Foxconn–Békéscsaba

SZNÚKER

ÉSZAKÍR OPEN

14.00 és 20.00: elődöntő, döntő (Tv: Eurosport1)

TORNA

VILÁGBAJNOKSÁG, ROTTERDAM

14.00: szerenkénti döntők (férfiak: talaj, lólengés, gyűrű, nők: ugrás, felemáskorlát) (Tv: M4 Sport+)

VÍZILABDA

FÉRFI KONFERENCIAKUPA, SELEJTEZŐTORNA (SZEGED)

17.45: VasasPlaket–Potsdam (német)

19.30: Szegedi VE–Iberia Tbiliszi (grúz)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Kosárlabda heti összefoglaló

8.00: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.30: Vállalhatatlan öltözői körülmények

8.40: Helyszíni beszámoló Barcelonából az el Clásico előtt

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Bence

14.30: Közvetítés a Kispest-Honvéd–DVSC NBI-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László

17.00: Közvetítés a ETO FC–Újpest NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Wukovics László

19.30: Közvetítés a Zalaegerszeg–Kisvárda NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, Regős László. Szakértő: Wukovics László

21.30: Interjú a 40 éves Böde Dániellel

22.15: Sportvilág Jó Andrással