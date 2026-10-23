Szombati sportműsor: ETO–Újpest rangadóval folytatódik az NB I
OKTÓBER 24., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
11. FORDULÓ
14.30: Kispest-Honvéd FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: ETO FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
11. FORDULÓ
13.00: BVSC-Zugló–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
13.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!
15.00: Kecskeméti TE–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
15.00: HR-Rent Kozármisleny–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
17.00: Gyirmót FC Győr–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
17.00: Videoton FC Fehérvár–FC Ajka – élőben az NSO-n!
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!
NB III
13. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Bacsó Beton-Cigánd SE
13.00: Gödöllői SK–Nyíregyháza Spartacus FC II
13.00: Debreceni EAC–Ózd-Sajóvölgye
13.00: Füzesabonyi SC–Termálfürdő FC Tiszaújváros
13.00: Mátészalkai MTK–Tarpa SC
13.00: Salgótarjáni BTC–Eger SE
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
13.00: Király SE–1908 SZAC Budapest
13.00: Sárisápi BSE–Zalaegerszegi TE FC II
13.00: FC Sopron–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
14.00: Bicskei TC–Credobus Mosonmagyaróvár
19.00: Opus Tigáz Tatabánya–Dorogi Bányász FC
DÉLKELETI CSOPORT
13.00: III. kerületi TVE–Gyulai Termál FC
13.00: Békéscsaba 1912 Előre–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
13.00: Sándorfalvi SKE–Meton-FC Dabas SE
13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Kispest-Honvéd FC II
13.00: Csepel SC–Szolnoki MÁV FC
13.00: Monor SE–Vasas FC II
DÉLNYUGATI CSOPORT
13.00: BFC Siófok–Ferencvárosi TC II
13.00: PTE-PEAC–Iváncsa KSE
13.00: MTK Budapest II–Kaposvári Rákóczi FC
13.00: Szekszárdi UFC–ReBase Majosi SE
13.00: Budafoki MTE–Érdi VSE
13.00: Sárbogárd SE–Paksi FC II
18.00: Budaörs–Pécsi MFC
ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ
13.30: Aston Villa–Manchester City (Tv: Spíler1)
16.00: Coventry City–Fulham (Tv: Spíler1)
16.00: Arsenal–Everton (Tv: Match4)
18.30: Chelsea–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
8. FORDULÓ
17.15: Toulouse–Troyes
20.45: Lens–Paris FC
NÉMET BUNDESLIGA
7. FORDULÓ
15.30: 1. FC Köln–Schalke (Tv: Arena4)
15.30: Mainz–Werder Bremen
15.30: Augsburg–Union Berlin
15.30: RB Leipzig–Elversberg
15.30: Paderborn–Hamburg
18.30: Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt (Tv: Match4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
9. FORDULÓ
13.00: Hertha BSC–Arminia Bielefeld (Tv: Arena4)
20.30: Nürnberg–Kaiserslautern (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ
15.00: Cagliari–Bologna
15.00: Como–Sassuolo
18.00: Napoli–Roma (Tv: Arena4)
20.45: Lazio–Parma (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
14.00: Rayo Vallecano–Elche (Tv: Spíler2)
16.15: Racing Santander–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: Valencia–Villarreal (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Deportivo (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
VILÁGKUPA, SÖLDEN
10.00 és 13.00: női óriás-műlesiklás
BASEBALL
MLB, WORLD SERIES, 2. MÉRKŐZÉS
Vasárnap, 2.00: Milwaukee Brewers–Tampa Bay Rays (Tv: Sport1)
BIRKÓZÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA
7.30: kötöttfogás 55, 60, 77 (Fristch Róbert), 82 kg (Lévai Zoltán) selejtezők, negyeddöntők (Tv: M4 Sport)
16.00: elődöntők (Tv: M4 Sport+)
DARTS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, DORTMUND
13.00: 2. forduló (Tv: Sport1)
19.00: 2. forduló (Tv: Sport1)
FORMULA–1
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK NAGYDÍJA, AUSTIN
19.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport)
23.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
PGA TOUR
19.05: Bermuda Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
NHL, ALAPSZAKASZ
21.30: New Jersey Devils–Los Angeles Kings (Tv: Spíler1)
ERSTE LIGA
17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Budapest Jégkorong Akadémia HC
18.00: DVTK Jegesmedvék–FEHA19
OSZTRÁK LIGA
18.30: FTC-Telekom–Pustertal Wölfe (olasz)
KAJAK-KENU
Maratoni világbajnokság, Gualeguaychú (Argentína)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
16.00: PLER-Budapest–Islington HC (angol) (Tv: Sport2)
FÉRFI NB I, 7. FORDULÓ
17.00: Tatabánya–NEKA
18.00: Balatonfüred–Csurgó (Tv: Sport2)
18.00: Budai Farkasok–Veszprém
18.00: Gyöngyös–FTC
18.00: ETO University–Szigetszentmiklós
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Vasárnap, 0.00: Charlotte Hornets–Miami Heat (Tv: Sport2)
WNBA, RÁJÁTSZÁS
DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS
21.30: Atlanta Dream–Golden State Valkyries (Tv: Sport2)
FÉRFI NB I
17.00: Phoenix Fóti Tigrisek–Alba Fehérvár
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: NKA Universitas Pécs–Egis Körmend
18.00: Délút-SZTE-Szedeák–Debreceni EAC
18.00: OSE Lions–Sopron KC
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE
NŐI NB I
18.00: Sopron Basket–ELTE BEAC Újbuda
18.00: VBW CEKK Cegléd–KSC Szekszárd
19.00: TFSE–Csata TKK
MŰKORCSOLYA
GRAND PRIX, ANGERS
12.30: férfi rövid program (Tv: M4Sport)
18.00: páros rövid program (Tv: M4Sport+)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
18.00: PSE Pro Source–Fino Kaposvár
19.00: MÁV Előre Foxconn–DEAC
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
16.00: TFSE–KHG KNRC
16.00: MÁV Előre Foxconn–Békéscsaba
SZNÚKER
ÉSZAKÍR OPEN
14.00 és 20.00: elődöntő, döntő (Tv: Eurosport1)
TORNA
VILÁGBAJNOKSÁG, ROTTERDAM
14.00: szerenkénti döntők (férfiak: talaj, lólengés, gyűrű, nők: ugrás, felemáskorlát) (Tv: M4 Sport+)
VÍZILABDA
FÉRFI KONFERENCIAKUPA, SELEJTEZŐTORNA (SZEGED)
17.45: VasasPlaket–Potsdam (német)
19.30: Szegedi VE–Iberia Tbiliszi (grúz)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Kosárlabda heti összefoglaló
8.00: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8.30: Vállalhatatlan öltözői körülmények
8.40: Helyszíni beszámoló Barcelonából az el Clásico előtt
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence
14.30: Közvetítés a Kispest-Honvéd–DVSC NBI-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László
17.00: Közvetítés a ETO FC–Újpest NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Wukovics László
19.30: Közvetítés a Zalaegerszeg–Kisvárda NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, Regős László. Szakértő: Wukovics László
21.30: Interjú a 40 éves Böde Dániellel
22.15: Sportvilág Jó Andrással