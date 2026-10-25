Női röplabda: a Veszprém szettet, az SZBRA meccset nyert

Egyáltalán nem tűnt megilletődöttnek az újonc veszprémi csapat, az esélyesebbnek tartott és már a legutóbbi ezüstérmes Kaposvár skalpját is begyűjtő balatonfürediek ellen, a megyei rangadón. Mészáros Péter csapata a meccs elején még vezetett is és később is tartotta a lépés a vendégekkel, egészen 15:15-ig, ezután viszont mindössze két pontra volt már csak képes a játszmában (17:25).

Ez sem törte le azonban a lelkesedésüket, a második felvonást 3:0-val kezdték, 10:5-nél pedig hiába kért időt Matteo Freschi, újabb három hazai pont következett. Ezután kezdték meg a felzárkózást Kiss Grétáék, sikerült is egy pontra megközelíteniük ellenfelüket, de ekkor egy újabb 5:0-s veszprémi sorozat következett. Aki azt gondolta, hogy ezzel eldőlt a játszma sorsa, az nagyot tévedett, rövidesen ugyanis megint egy pontra csökkent a különbség, de aztán a hazaiaknak három szettlabdája is volt. Kettőt azonban ebből is sikerült hárítani, végül azonban a veszprémiek feladója lepte meg azzal az SZBRA-t, hogy második érintésre átette a labdát, ezzel pedig le is zárta a játszmát (25:23).

Ezzel megszületett az újonccsapat első szettgyőzelme, azonban ezzel el is lőtték a puskaport, mert ezt követően a vendégek már nem ismertek pardont. A harmadik szettben 7:7-ig tudta csak tartani a lépést az újonc, azonban ezt követően folyamatosan nyílt az olló, s a különbség volt már hat pont is. Egyszer még ugyan sikerült visszazárkóznia a hazaiaknak háromra, de onnantól kezdve már csak kétszer voltak eredményesek (18:25).

A térfélcsere után pedig egy hatos sorozattal kezdett a vendégcsapat, a hazaiak pedig már csak futottak az eredmény után, hol több, hol kevesebb sikerrel. A lényeg, hogy kettőnél közelebb már nem kerültek, sőt a végén négy mérkőzéslabdája is volt a füredieknek, amelyekből végül csak az utolsót értékesítette a meccs legjobbja, az ezzel összességében 31 pontot termelő Kiss Gréta (23:25).

RÖPLABDA

TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

VESZPRÉMI ESC–SZENT BENEDEK RA 1:3 (–17, 23, –18, –23)

Nemesvámos, 320 néző. V: Kiss N., Mezőffy Zs.

VESZPRÉM: Kiss E. 10, Spándli 1, DAVIS 20, Bajnóczi 3, Altorjay 1, TARR 16. Csere: Bődi (liberó), Smith 11, Turcsányi, Molnár F. Edző: Mészáros Péter

SZBRA: KISS G. 31, Öhman 8, Passaro 4, DZAKOVICS 22, NYERS 3, Perotto 1. Csere: Fáth (liberó), Fekete R. 1, Ködöböcz 2. Edző: Matteo Freschi

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:2, 5:3, 6:7, 10:10, 12:14, 15:15, 17:20. 2. játszma: 3:0, 4:2, 6:2, 7:5, 13:6, 13:10, 15:14, 20:14, 21:20, 24:21. 3. játszma: 2:1, 3:5, 7:7, 8:10, 10:14, 12:18, 15:18, 17: 24. 4. játszma: 0:6, 5:7, 10:15, 15:17, 17:22, 20:24