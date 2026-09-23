Női Négy Nemzet Torna: hét légiós a magyar keretben

A magyar szövetség honlapjának szerdai beszámolója szerint Delaney Collins szövetségi kapitány csapata csütörtökön Szlovákiával, pénteken az elitvilágbajnokságra készülő Japánnal, szombaton pedig Franciaországgal találkozik.

A keretbe három kapus, nyolc hátvéd és 12 csatár kapott meghívót. A válogatott hétfőtől készül közösen.

„A torna legfontosabb célja, hogy a legutóbbi, Németország ellen augusztusban játszott mérkőzésünkre építsünk. Azon nagyon jól játszottunk, és szeretnénk ezt a teljesítményt tovább vinni a mostani tornára is” – nyilatkozta a szakvezető.

Hangsúlyozta: abban kell fejlődniük, hogy mindhárom mérkőzésen kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtsanak. Korábban általában két meccsen tudtak következetesen jól játszani, de a kanadai edző szerint nagyon fontos, hogy megtanuljanak mindhárom találkozóra megfelelően felkészülni és a legjobbjukat nyújtani.

Collins szerint az egyik kihívást az jelenti a mátyásföldi torna előtt, hogy mindhárom ellenfél nagyon eltérő játékstílust képvisel, ezért a megfelelő felkészülés és videoelemzés különösen fontos lesz.

A versenynaptár átalakítása miatt a mostani szezonban nem lesz világbajnokság, a következő divízió I/A vb-re jövő novemberben kerül sor Milánóban.

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A mátyásföldi torna programja

Október 1., csütörtök

15.00: Franciaország–Japán

18.30: Szlovákia–Magyarország

Október 2., péntek

15.00: Szlovákia–Franciaország

18.30: Magyarország–Japán

Október 3., szombat

13.00: Japán–Szlovákia

16.30: Magyarország–Franciaország

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Németh Anikó (MAC Budapest), Takács Noémi Zoé (MAC Budapest), Tóth Zsófia (HKB)

Hátvédek: Faragó Luca (HKB), Hajdu Lili (HKB), Koncz Boglárka (HKB), Kornyilov Anna (MAC Budapest), Mayer Fruzsina (HKB), Németh Bernadett (MAC Budapest), Odnoga Lotti (Skelleftea, svéd), Szabó Bonita (Rheintal Future, svájci)

Csatárok: Bátyi Boróka (BJA), Hiezl Réka Effi (Shattuck St. Mary’s, amerikai), Horváth Imola (MAC Budapest), Kapocsi Anna (HKB), Leidt Madeline (Frölunda, svéd), Metzler Regina (Mercyhurst University, amerikai), Pázmándi Zsófia (SDE, svéd), Sághy Lara (HKB), Seregély Míra (EV Zug, svájci), Simon Viktória (MAC Budapest), Tamás Helga (Vasas), Tóth Flóra (MAC Budapest)