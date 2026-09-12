Lovrencsics Balázs: Sosem voltam elájulva magamtól; Juhász Dorka: Büszkék lehetünk

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

Lovrencsics Balázs: Sosem voltam elájulva magamtól. Saját bevallása szerint is linkeskedett annyit fiatalon, hogy elszalassza a bátyjáéhoz mérhető karrier esélyét, Lovrencsics Balázs azonban így is elégedett a pályafutásával. Galambos Dániel interjúja

Várkonyi Bence baki útja akár Telkiig is vezethet. Kiemelkedő erőnléti mutatókkal érkezett Zalaegerszegről a Qarabaghoz Várkonyi Bence, aki gyorsan bejátszotta magát az azeri élcsapatba. Megnéztük, milyen közegben fejlődhet tovább a 24 éves középhátvéd, mit mutatnak első nemzetközi mérkőzéseinek adatai, és közelebb viheti-e a klubváltás a magyar válogatotthoz. Borsos László írása

Juhász Dorka: Büszkék lehetünk. A nagyszerű világbajnokságot záró magyar válogatott centere, Juhász Dorka örül a csapat sikeres berlini szereplésének, s továbbra is szeretne eljutni az olimpiára és az Európa-bajnokságra. Női kosárlabda-válogatottunk húzóemberével Fazekas Zoltán beszélgetett

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