„Ha nem teljesít megfelelően, cserepadra kerül” – a portugál kapitány Ronaldóról

Az új szövetségi kapitány, Jorge Jesus 25 játékost nevezett a keretbe a Nemzetek Ligája szeptember 24. és október 4. között esedékes négy mérkőzésére. A 72 éves szakember jól ismeri Ronaldót, hiszen az előző idényben az Al-Naszrnál együtt nyerték meg a szaúdi élvonalbeli bajnokságot.

Tiszteletben tartjuk a múltat, de csakis a jelen számít. Nincs biztos helye a kezdőcsapatban, ha nem teljesít megfelelően, cserepadra kerül. Ez mindenkire igaz

– fogalmazott Ronaldo kapcsán Jesus.

„Nem tagadom, hogy ő más, mint a többiek, hiszen ötszörös aranylabdásról beszélünk. De a döntéseimet ez nem befolyásolja.”

Portugália szeptember 24-én Walest fogadja, három nappal később Norvégiában lép pályára, majd október 1-jén Dániában játszik, végül október 4-én ismét Norvégia ellen szerepel hazai pályán.