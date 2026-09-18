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„Ha nem teljesít megfelelően, cserepadra kerül” – a portugál kapitány Ronaldóról

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.18. 18:00
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Jorge Jesus elmondása szerint Cristiano Ronaldónak ugyanúgy bizonyítania kell, mint mindenki másnak (Fotók: Getty Images)
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Cristiano Ronaldo Nemzetek Ligája portugál labdarúgó-válogatott keret Jorge Jesus
Cristiano Ronaldo is bekerült Jorge Jesus első keretébe a portugál labdarúgó-válogatottnál, a 41 éves támadó tehát nem vonul vissza a nemzeti csapattól – már ha ez kérdés volt egyáltalán a világbajnokság óta... A szövetségi kapitány szerint azonban az ötszörös aranylabdásnak nincs bérelt helye a kezdőcsapatban.

Cristiano Ronaldo a spanyolok elleni kiesést követően nem erősítette meg, hogy folytatja-e pályafutását a válogatottban, és azt mondta, előbb családjával egyeztet, majd nyugodt fejjel hozza meg a döntését. A találkozó után könnyek között hagyta el a pályát.

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A portugálok jövő csütörtökön kezdik meg szereplésüket Wales ellen a Nemzetek Ligájában.

Az új szövetségi kapitány, Jorge Jesus 25 játékost nevezett a keretbe a Nemzetek Ligája szeptember 24. és október 4. között esedékes négy mérkőzésére. A 72 éves szakember jól ismeri Ronaldót, hiszen az előző idényben az Al-Naszrnál együtt nyerték meg a szaúdi élvonalbeli bajnokságot.

Tiszteletben tartjuk a múltat, de csakis a jelen számít. Nincs biztos helye a kezdőcsapatban, ha nem teljesít megfelelően, cserepadra kerül. Ez mindenkire igaz 

fogalmazott Ronaldo kapcsán Jesus.

„Nem tagadom, hogy ő más, mint a többiek, hiszen ötszörös aranylabdásról beszélünk. De a döntéseimet ez nem befolyásolja.”

Portugália szeptember 24-én Walest fogadja, három nappal később Norvégiában lép pályára, majd október 1-jén Dániában játszik, végül október 4-én ismét Norvégia ellen szerepel hazai pályán.

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