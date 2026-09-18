„Ha nem teljesít megfelelően, cserepadra kerül” – a portugál kapitány Ronaldóról
Cristiano Ronaldo a spanyolok elleni kiesést követően nem erősítette meg, hogy folytatja-e pályafutását a válogatottban, és azt mondta, előbb családjával egyeztet, majd nyugodt fejjel hozza meg a döntését. A találkozó után könnyek között hagyta el a pályát.
Az új szövetségi kapitány, Jorge Jesus 25 játékost nevezett a keretbe a Nemzetek Ligája szeptember 24. és október 4. között esedékes négy mérkőzésére. A 72 éves szakember jól ismeri Ronaldót, hiszen az előző idényben az Al-Naszrnál együtt nyerték meg a szaúdi élvonalbeli bajnokságot.
Tiszteletben tartjuk a múltat, de csakis a jelen számít. Nincs biztos helye a kezdőcsapatban, ha nem teljesít megfelelően, cserepadra kerül. Ez mindenkire igaz
– fogalmazott Ronaldo kapcsán Jesus.
„Nem tagadom, hogy ő más, mint a többiek, hiszen ötszörös aranylabdásról beszélünk. De a döntéseimet ez nem befolyásolja.”
Portugália szeptember 24-én Walest fogadja, három nappal később Norvégiában lép pályára, majd október 1-jén Dániában játszik, végül október 4-én ismét Norvégia ellen szerepel hazai pályán.