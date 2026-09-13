„Büszkék lehetünk” – értékeltük a női kosárlabda-válogatott vb-szereplését

A MAGYAR NŐI KOSÁRLABDA-VÁLOGATOTT ÉRTÉKELÉSE

MEZŐNYJÁTÉKOSOK

AHO NINA 7

A DVTK hátvédje a parketten serényen tette a dolgát, főleg védekezésben volt fontos a munkája, a legtöbbször az ellenfél legjobb mezőnyjátékosának szívta a vérét. Személye rendkívül fontos, igazi tyúkanyó, harsány, egyfajta motivátor, aki ahogy klubjában, a válogatottban is központi figura. Talán kicsit bátrabban, többször is próbálkozhatott volna a kosárszerzéssel.

Játszott perc/mérkőzés: 16.8. Szerzett pont/mérkőzés: 4

Szerzett lepattanó/mérkőzés: 2.4. Kiosztott gólpassz/mérkőzés: 1.6

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.52

DÚL PANKA –

Kevés idő jutott az idei magyar bajnok Pécs 25 éves hátvédjének, így mi nem is osztályoztuk, mivel még tíz percet sem töltött a parketten átlagban. Amikor pályára került, mindig észrevétette magát valamivel: egy remek lepattanóval vagy egy jó ütemben beütött taktikai jellegű személyi hibával. Nem dobott sokat kosárra, de nagyszerű százalékkal: nyolc kísérletéből öt a gyűrűben landolt (62%) és mind a három duplája jó volt (100%).

Játszott perc/mérkőzés: 8.6. Szerzett pont/mérkőzés: 3

Szerzett lepattanó/mérkőzés: 1.3. Kiosztott gólpassz/mérkőzés: 0.5

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.11

KÁNYÁSI VERONIKA 7

Buzgott a Diósgyőr karmesterében a bizonyítási vágy, hiszen miután Kigaliban aktív részese volt a tornagyőzelemmel zárult előselejtezőnek, önhibáján kívül (sérülés) Isztambulban nem lehetett ott csapattal a kvalifikációban. Összességében jól teljesített, nem voltak kiugróan jó vagy rossz meccsei, de hát ezért is bízik benne a kapitány, mert kiegyensúlyozottan játszik. A japánok ellen behintet három triplája nagyon fontos volt.

Játszott perc/mérkőzés: 19.8. Szerzett pont/mérkőzés: 5.2

Szerzett lepattanó/mérkőzés: 1.8. Kiosztott gólpassz/mérkőzés: 0.6

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.87

LELIK RÉKA 8

A válogatott kulcsjátékosa ezen a tornán is megmutatta, miért tartozik a legjobbak közé és miért lett idén is az Év játékosa a honi szövetség szavazásán. Az első meccsen még haloványabban teljesített a franciák ellen, ám ezt követően többször is megvillantotta klasszisát, Japán ellen a negyeddöntőbe kerülésért vívott összecsapáson a meccs embere lett 23 ponttal, nyolc lepattanóval és négy gólpasszal.

Játszott perc/mérkőzés: 26.6. Szerzett pont/mérkőzés: 12.2

Szerzett lepattanó/mérkőzés: 4. Kiosztott gólpassz/mérkőzés: 3.2

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 8.32

RÁTKAI ESZTER 6

A 19 éves, a Szekszárdnál játszó hátvéd úgy került be az utazókeretbe, hogy sem Ruandában, sem Isztambulban nem volt ott, ami mutatja, tényleg helye van a 12 tagú együttesben. A korosztályos válogatottakkal már sok világeseményen vett részt, de a felnőttekkel ez volt az első és nagyon élvezte. Dél-Korea ellen 16 percet volt a pályán, ez alighanem felejthetetlen élményt jelent neki. Óriási tehetség, nem ijed meg kulcshelyzetekben, ez a vb-n is bebizonyosodott.

Játszott perc/mérkőzés: 10.4. Szerzett pont/mérkőzés: 2.5

Szerzett lepattanó/mérkőzés: 0.3. Kiosztott gólpassz/mérkőzés: 0.8

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.53

STUDER ÁGNES 7

A szekszárdi nevelésű, idén a Péccsel bajnoki aranyat nyerő karmester évek óta küzd sorozatos sérülésekkel, ráadásul Isztambulról úgy maradt le, hogy egészséges volt, de az erőnléte nem volt megfelelő. Berlinben a kezdőcsapatban találta magát és ezt meg is hálálta, arányaiban nézve remek statisztika, hogy átlagban szűk 17 perc alatt osztott ki 4.4 gólpasszt, amivel éppen csak kiszorult a torna top tízes listájából.

Játszott perc/mérkőzés: 16.9. Szerzett pont/mérkőzés: 4.4

Szerzett lepattanó/mérkőzés: 1.4. Kiosztott gólpassz/mérkőzés: 4.4

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.87

TÖRÖK ÁGNES 7

A rutinosabbak közé tartozik, ráadásul azon kevesek (rajta kívül Takács-Kiss és Lelik) egyike, aki 2024 óta a világbajnokságot érintő valamennyi tornán (előselejtező, kvalifikáció, vb) kerettag volt. Hasznos volt újfent, minden mérkőzésen szerzett pontot, a címvédő amerikaiak ellen pedig kifejezetten jól kosárlabdázott. Egyértelműen a jobbak közé sorolnánk, ami azért az ő esetében nem is meglepő.

Játszott perc/mérkőzés: 16.1. Szerzett pont/mérkőzés: 6

Szerzett lepattanó/mérkőzés: 2.4. Kiosztott gólpassz/mérkőzés: 1.4

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.75

TURNER YVONNE 6

Nem vagyunk biztosak benne, hogy ennél is többet várhattunk volna honosított amerikai hátvédünktől, aki egy csupa szív kosaras, fantasztikus ember és csapattag, ugyanakkor az is tény, hogy 38 éves. Ha csak a számokat nézzük, talán lehet hiányérzetünk, ugyanakkor Dél-Korea ellen nagyszerűen játszott és fontos kosarakat dobott. Talán a honfitársai elleni meccsen túlságosan bizonyítani akart, ami görcsösségbe csapott át.

Játszott perc/mérkőzés: 16.8. Szerzett pont/mérkőzés: 4.6

Szerzett lepattanó/mérkőzés: 1.4. Kiosztott gólpassz/mérkőzés: 1

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.71

CENTEREK

JOSEPOVITS KINGA 7

Remek tornát zárt a világbajnokság, egyúttal a magyar keret legfiatalabb játékosa, aki kétszer (Dél-Korea és az Egyesült Államok ellen) is kiváló teljesítményt nyújtott a hajrában, előbbi esetben nagy mértékben hozzájárult a mieink győzelméhez. A 18 esztendős pécsi középjátékos már az isztambuli selejtezőben is megmutatta, övé a jövő, Berlinben pedig egyértelműen jelezte, fejlődőképes és ha nincs megilletődve, akkor európai léptékkel is domináns center válhat belőle.

Játszott perc/mérkőzés: 10.8. Szerzett pont/mérkőzés: 3.4

Szerzett lepattanó/mérkőzés: 3. Kiosztott gólpassz/mérkőzés: 0.2

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.77

JUHÁSZ DORKA 9

Mivel Isztambulban már Európa-klasszishoz méltó produkcióval csillogtatta meg kivételes tudását, valójában Berlinben is hasonlóan kiugró teljesítményre számítottunk legtöbbre taksált játékosunktól – nem is csalódtunk. Juhászt kétszer választották meg a meccs emberének (Dél-Korea és Nigéria ellen), ezeken a találkozókon valóban kiemelkedően játszott. Csak azért nem adtunk neki tízest, mert az amerikaiak ellen nem brillírozott.

Játszott perc/mérkőzés: 29.4. Szerzett pont/mérkőzés: 12.6

Szerzett lepattanó/mérkőzés: 10.4. Kiosztott gólpassz/mérkőzés: 2.2

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 8.29

SZÉKI-BARNAI JUDIT –

Ahogyan Dúl Panka esetében, így a Cegléd 32 éves centerénél sem osztályoztunk a kevés átlagperc miatt. Játéktudása ismert, az NB I egyik legprímább középjátékosa, aki az előző idényben az alapszakasz legjobb lepattanózója és a legértékesebb játékosa (index) volt, sokaknak mégis meglepetés lehetett, hogy többek között szerkezetváltás miatt is bekerült az utazó keretbe. Szerves tagja volt az együttesnek, pontot is szerzett, láthatóan nagyon élvezte, hogy egyszer már abbahagyott karrierje egy vb-szerepléssel bővült.

Játszott perc/mérkőzés: 4.9. Szerzett pont/mérkőzés: 1

Szerzett lepattanó/mérkőzés: 1. Kiosztott gólpassz/mérkőzés: –

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.45

TAKÁCS-KISS VIRÁG 8

Csapatkapitányunk nagyszerű világbajnokságot zárt, és ez akkor is igaz, ha a negyeddöntőben az Egyesült Államok elleni nagy vereséggel záruló mérkőzés neki sem sikerült túl jól, ami láthatóan meg is viselte egy-két óráig. A nyár elején a spanyol Valenciához szerződött középjátékos Nigéria, Dél-Korea és Japán ellen is kiemelkedően kosárlabdázott, szerintünk ezeken a találkozókon a meccs embere díjat is megérdemelte volna.

Játszott perc/mérkőzés: 27.5. Szerzett pont/mérkőzés: 11.6

Szerzett lepattanó/mérkőzés: 8.4. Kiosztott gólpassz/mérkőzés: 2

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.77

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY

VÖLGYI PÉTER 9

Egyáltalán nem volt könnyű helyzetben a felkészülés ideje alatt, mert folyamatosan adódtak problémák a játékosokkal. A legnagyobb érvágást nyilván az jelentette, hogy Dombai Réka és Sitku-Varga Alíz kapcsán már az edzőtábor közepén kiderült, ki kell hagyják a világbajnokságot. A két játékos kiesése után a kapitány és a stáb úgy döntött, magas szerkezetre vált, így került a képbe Széki-Barnai Judit és így került hármas posztra Lelik Réka. Völgyi sosem volt harsány edző, nem is jósolt vagy ígért soha meghökkentő célkitűzéseket, ő nem ebben hisz, tisztában van azzal, az eredmények beszélnek helyette. A kemény és nehéz munkát elvégezte a csapattal és jól is meccselt. Kis hiányérzetünk csak amiatt lehet, amellett hogy óriási gratuláció jár neki és a stábnak, hogy nekünk úgy tűnt, az együttes az amerikaiak elleni negyeddöntőben már nemigen tűnt összeszedettnek, talán a mentális felkészülés nem volt a legtökéletesebb.