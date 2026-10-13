Nemzeti Sportrádió

Női kézi: Győri-Lukács és Márton Gréta is visszatért a válogatott keretébe

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.10.13. 15:15
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Márton Gréta (középen) és Győri-Lukács Viktória is visszatér a válogatott keretbe (Fotó: Kovács Péter, archív)
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felkészülés Márton Gréta keret magyar női kézilabda-válogatott Győri-Lukács Viktória
A magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Golovin Vlagyimir kihirdette keretét az október 22-i győri, valamint az október 25-i strasbourgi, franciák elleni felkészülési mérkőzésekre.

A kedd délután a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) honlapján közzétett keretbe visszatért a vállsérüléséből felépülő Márton Gréta, valamint az ikerlányainak életet adó Győri-Lukács Viktória.

A balszélsők posztján Márton nem a ferencvárosi csapattársával, Hársfalvi Júliával osztozik, hanem a debreceni Petrus Mirtill-lel. A beállók között Bordás Réka helyett ezúttal is Juhász Katának szavaz bizalmat Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány.

Albek Anna azt követően maradt ki a keretből, hogy makacs sérülése után megműtötték.

Az Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott október 22-én a győri Audi Arénában, három nappal később Strasbourgban találkozik a legutóbbi világbajnoki harmadik helyezett francia csapattal.

A felek legutóbb a 2024-es, részben hazai rendezésű Európa-bajnokság bécsi bronzmérkőzésén találkoztak egymással, a 25–24-es magyar sikert hozó helyosztót éppen Győri-Lukács találata döntötte el.

A magyar női kézilabda-válogatott kerete a franciák elleni felkészülési mérkőzésekre
Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC-Toyota Kovács), Bukovszky Anna (Mol Esztergom), Szemerey Zsófi (Győri Audi ETO KC)
Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győr), Kovács Anett (Esztergom)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CSM Slatina – Románia)
Irányítók: Kajdon Blanka (Vác), Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz Hb – Franciaország)
Beállók: Juhász Kata (DVSC Skyline), Tóvizi Petra (DVSC Skyline), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti – Románia)
Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Petrus Mirtill (DVSC)

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2026.10.06. 20:08

Győri és debreceni játékosokkal készül Franciaország a magyar válogatott ellen

Október 22-én Győrben, három nappal később pedig Strasbourgban csap össze a két csapat.

A felkészülési mérkőzések programja
Október 22., csütörtök, Audi Aréna Győr
17.00: Magyarország–Franciaország (Tv: Sport 1)
Október 25., vasárnap, Strasbourg
15.00: Franciaország–Magyarország (Tv: Sport 1)

felkészülés Márton Gréta keret magyar női kézilabda-válogatott Győri-Lukács Viktória
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