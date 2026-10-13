Női kézi: Győri-Lukács és Márton Gréta is visszatért a válogatott keretébe

A kedd délután a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) honlapján közzétett keretbe visszatért a vállsérüléséből felépülő Márton Gréta, valamint az ikerlányainak életet adó Győri-Lukács Viktória.



A balszélsők posztján Márton nem a ferencvárosi csapattársával, Hársfalvi Júliával osztozik, hanem a debreceni Petrus Mirtill-lel. A beállók között Bordás Réka helyett ezúttal is Juhász Katának szavaz bizalmat Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány.



Albek Anna azt követően maradt ki a keretből, hogy makacs sérülése után megműtötték.

Az Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott október 22-én a győri Audi Arénában, három nappal később Strasbourgban találkozik a legutóbbi világbajnoki harmadik helyezett francia csapattal.

A felek legutóbb a 2024-es, részben hazai rendezésű Európa-bajnokság bécsi bronzmérkőzésén találkoztak egymással, a 25–24-es magyar sikert hozó helyosztót éppen Győri-Lukács találata döntötte el.

A magyar női kézilabda-válogatott kerete a franciák elleni felkészülési mérkőzésekre

Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC-Toyota Kovács), Bukovszky Anna (Mol Esztergom), Szemerey Zsófi (Győri Audi ETO KC)

Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győr), Kovács Anett (Esztergom)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CSM Slatina – Románia)

Irányítók: Kajdon Blanka (Vác), Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz Hb – Franciaország)

Beállók: Juhász Kata (DVSC Skyline), Tóvizi Petra (DVSC Skyline), Szmolek Apollónia (Esztergom)

Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti – Románia)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Petrus Mirtill (DVSC)