Nemzeti Sportrádió

Három helyet javított a világranglistán a női kosárlabda-válogatott

2026.09.17. 15:29
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Javított a ranglistán a magyar válogatott (Fotó: MKOSZ/Girgász Péter)
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Három helyet javított, így már a 16. pozíciót foglalja el a világranglistán a berlini világbajnokságon negyeddöntős magyar női kosárlabda-válogatott.

A nemzetközi szövetség által frissen közzétett rangsort változatlanul a vb-aranyérmes amerikaiak vezetik vasárnapi döntős ellenfelük, Franciaország előtt. A vb bronzmérkőzésének résztvevői közül az azon győztes spanyol együttes három helyet javítva a harmadik, míg a negyedikként záró német csapat hét pozíciót előrelépve a negyedik.

A magyar nemzeti együttes 28 év elteltével szerepelt újra vb-n, és 40 esztendőt követően jutott be ismét a legjobb nyolc közé.

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