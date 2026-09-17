Három helyet javított a világranglistán a női kosárlabda-válogatott

Három helyet javított, így már a 16. pozíciót foglalja el a világranglistán a berlini világbajnokságon negyeddöntős magyar női kosárlabda-válogatott.
A nemzetközi szövetség által frissen közzétett rangsort változatlanul a vb-aranyérmes amerikaiak vezetik vasárnapi döntős ellenfelük, Franciaország előtt. A vb bronzmérkőzésének résztvevői közül az azon győztes spanyol együttes három helyet javítva a harmadik, míg a negyedikként záró német csapat hét pozíciót előrelépve a negyedik.
A magyar nemzeti együttes 28 év elteltével szerepelt újra vb-n, és 40 esztendőt követően jutott be ismét a legjobb nyolc közé.
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2026.09.12. 09:53