Három helyet javított a világranglistán a női kosárlabda-válogatott

A nemzetközi szövetség által frissen közzétett rangsort változatlanul a vb-aranyérmes amerikaiak vezetik vasárnapi döntős ellenfelük, Franciaország előtt. A vb bronzmérkőzésének résztvevői közül az azon győztes spanyol együttes három helyet javítva a harmadik, míg a negyedikként záró német csapat hét pozíciót előrelépve a negyedik.

A magyar nemzeti együttes 28 év elteltével szerepelt újra vb-n, és 40 esztendőt követően jutott be ismét a legjobb nyolc közé.