Több kaposvári játékost is bepanaszolt a Szolnok a bajnoki vereség után

„A 3-as számmal játszó Bullock Quandre Marquise a mérkőzés alatt több alkalommal, majd a mérkőzés lefújását követően a nézőközönséget, valamint a »B« közép szurkolóit sértő mozdulatokkal gúnyolta és hergelte, amely sportolóhoz méltatlan magatartásnak minősül. Ez a sértő és sportszerűtlen magatartás átragadt az 5-ös számmal játszó Walker Anthony Edwardra és a 10-es számot viselő Maring Bonke Robertre, akik közvetlenül a mérkőzés lefújása után provokáló karmozdulatokkal hergelték a »B« közepet és a többi jelenlévő nézőt” – olvasható a közleményben. A klub hozzátette, hogy az MKOSZ Fegyelmi Bizottságnak az incidenseket bemutató videós összefoglalót is elküldték.



A Kaposvár cikkünk megírásakor még nem reagált a szolnokiak közleményére.