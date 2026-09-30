Nemzeti Sportrádió

Több kaposvári játékost is bepanaszolt a Szolnok a bajnoki vereség után

M. B.M. B.
2026.09.30. 12:34
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Fotó: Bugány János/Szolnoki Olajbányász
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férfi kosárlabda NB I Kometa KVGY-Kaposvári KK Szolnoki Olajbányász
Mint ismert, a Szolnoki Olajbányász egypontos vereséget szenvedett hazai pályán a Kaposvár ellen a férfi kosárlabda NB I-ben. A mérkőzés másnapján a Szolnok közleményben jelezte, hogy fegyelmi kivizsgálást kezdeményez az ellenfél több játékosa ellen.

„A 3-as számmal játszó Bullock Quandre Marquise a mérkőzés alatt több alkalommal, majd a mérkőzés lefújását követően a nézőközönséget, valamint a »B« közép szurkolóit sértő mozdulatokkal gúnyolta és hergelte, amely sportolóhoz méltatlan magatartásnak minősül. Ez a sértő és sportszerűtlen magatartás átragadt az 5-ös számmal játszó Walker Anthony Edwardra és a 10-es számot viselő Maring Bonke Robertre, akik közvetlenül a mérkőzés lefújása után provokáló karmozdulatokkal hergelték a »B« közepet és a többi jelenlévő nézőt” – olvasható a közleményben. A klub hozzátette, hogy az MKOSZ Fegyelmi Bizottságnak az incidenseket bemutató videós összefoglalót is elküldték.

A Kaposvár cikkünk megírásakor még nem reagált a szolnokiak közleményére.

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