Férfi vízilabda ob I: nyert a Szolnok és a Honvéd
Fölényes győzelmet aratott a Szolnoki Dózsa és az EPS-Honvéd is a férfi vízilabda ob I 4. fordulójában.
A szolnokiaknál minden mezőnyjátékos betalált, Szabó Bence négy, Hidasi Zétény három góllal járult hozzá az UVSE legyőzéséhez.
A fővárosiaknál Rolf Bencz, Luis Carlos Araya, Lazar Vicskovics és Marko Jankovics is triplázott a Szentes elleni találkozón.
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
4. FORDULÓ
UVSE–Szolnoki Dózsa 4–21 (0–3, 2–7, 0–6, 2–5)
EPS-Honvéd–Metalcom Szentes 18–7 (3–0, 7–2, 4–1, 4–4)
Jegyzőkönyvek később.
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