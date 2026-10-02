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Férfi vízilabda ob I: nyert a Szolnok és a Honvéd

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.02. 20:22
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Fotó: Facebook, Szolnoki Vízilabda Sport Club, archív
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Fölényes győzelmet aratott a Szolnoki Dózsa és az EPS-Honvéd is a férfi vízilabda ob I 4. fordulójában.

A szolnokiaknál minden mezőnyjátékos betalált, Szabó Bence négy, Hidasi Zétény három góllal járult hozzá az UVSE legyőzéséhez.

A fővárosiaknál Rolf Bencz, Luis Carlos Araya, Lazar Vicskovics és Marko Jankovics is triplázott a Szentes elleni találkozón.

VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
4. FORDULÓ
UVSE–Szolnoki Dózsa 4–21 (0–3, 2–7, 0–6, 2–5)
EPS-Honvéd–Metalcom Szentes 18–7 (3–0, 7–2, 4–1, 4–4)

Jegyzőkönyvek később.

 

 

 

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