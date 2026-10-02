Női kosárlabda NB I: a címvédő Pécs kiütötte a Vasast

A baranyaiak sikeréhez Török Ágnes 24, Kecsmárik Olívia 12, Nadija Szmailbegovics 11 ponttal járult hozzá.

A pécsiek ezzel megszerezték első győzelmüket az alapszakaszban, míg az angyalföldiek második mérkőzésükön is pont nélkül maradtak.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

NKA UNIVERSITAS PÉCS–VASAS AKADÉMIA 94–47 (28–13, 27–6, 17–17, 22–11)

Pécs, 500 néző. V: Nyilas, Németh P., Szőts.

PÉCS: STUDER 8, SZMAILBEGOVICS 11/9, Halmányi Kitti 2, TÖRÖK 24/6, Williams 2. Csere: KECSMÁRIK 12/6, Tálosi 4/3, CVIJANOVICS 9/3, Josepovits 6, Halmágyi Kata 6, SZÜCS L. 7/3, Csényi 3/3. Edző: Djokics Zseljko

VASAS: Hőgye 2, CZIRKOS 8, SZIRONY 12, Kendelényi 3, Kiss A. 3. Csere: Mayr 7, Szerencsés 4, Madár 3, Szoboszlai 4/3, Kádár, Kárpáthegyi 1. Edző: Nenad Markovics

Az eredmény alakulása. 5. perc: 16–10. 8. p.: 24–11. 13. p.: 37–13. 17. p.: 48–15. 22. p.: 57–21. 27. p.: 65–28. 33. p.: 81–36. 38. p.: 92–47. Kipontozódott: Halmágyi Kitti (38. p.)

MESTERMÉRLEG

Djokics Zseljko: – Sokkal jobban játszottunk, mint Szekszárdon. Örülök, hogy elég sokan kijöttek az első hazai bajnokinkra. Elégedett lehetek, ezt a formát kell tovább vinnünk, miközben minden nap fejlődünk is.

Nenad Markovics: – Nagyon fiatal csapat vagyunk, de ha a játékosaim tizenötödszörre sem teljesítik, amit kérek tőlük, akkor bőven van mit kijavítanunk. Mi nem a Pécs szintjén vagyunk, de meg kell találnunk a helyünket a mezőnyben.