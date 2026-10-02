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Női kosárlabda NB I: a címvédő Pécs kiütötte a Vasast

T. Z.T. Z.
2026.10.02. 20:12
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A pécsiek könnyed győzelmet arattak a Vasas ellen (Fotó: NKA Universitas Pécs Női Kosárlabda Klub/Facebook, archív)
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NKA Universitas Pécs női kosárlabda női kosárlabda NB I Vasas Akadémia
A címvédő NKA Universitas Pécs odahaza 94–47-re nyert a Vasas Akadémia ellen a női kosárlabda NB I alapszakaszának pénteki mérkőzésén.

A baranyaiak sikeréhez Török Ágnes 24, Kecsmárik Olívia 12, Nadija Szmailbegovics 11 ponttal járult hozzá.

A pécsiek ezzel megszerezték első győzelmüket az alapszakaszban, míg az angyalföldiek második mérkőzésükön is pont nélkül maradtak. 

KOSÁRLABDA
NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
2. FORDULÓ
NKA UNIVERSITAS PÉCS–VASAS AKADÉMIA 94–47 (28–13, 27–6, 17–17, 22–11)
Pécs, 500 néző. V: Nyilas, Németh P., Szőts. 
PÉCS: STUDER 8, SZMAILBEGOVICS 11/9, Halmányi Kitti 2, TÖRÖK 24/6, Williams 2. Csere: KECSMÁRIK 12/6, Tálosi 4/3, CVIJANOVICS 9/3, Josepovits 6, Halmágyi Kata 6, SZÜCS L. 7/3, Csényi 3/3. Edző: Djokics Zseljko
VASAS: Hőgye 2, CZIRKOS 8, SZIRONY 12, Kendelényi 3, Kiss A. 3. Csere: Mayr 7, Szerencsés 4, Madár 3, Szoboszlai 4/3, Kádár, Kárpáthegyi 1. Edző: Nenad Markovics
Az eredmény alakulása. 5. perc: 16–10. 8. p.: 24–11. 13. p.: 37–13. 17. p.: 48–15. 22. p.: 57–21. 27. p.: 65–28. 33. p.: 81–36. 38. p.: 92–47. Kipontozódott: Halmágyi Kitti (38. p.)
MESTERMÉRLEG
Djokics Zseljko: – Sokkal jobban játszottunk, mint Szekszárdon. Örülök, hogy elég sokan kijöttek az első hazai bajnokinkra. Elégedett lehetek, ezt a formát kell tovább vinnünk, miközben minden nap fejlődünk is.
Nenad Markovics: – Nagyon fiatal csapat vagyunk, de ha a játékosaim tizenötödszörre sem teljesítik, amit kérek tőlük, akkor bőven van mit kijavítanunk. Mi nem a Pécs szintjén vagyunk, de meg kell találnunk a helyünket a mezőnyben.

 

 

NKA Universitas Pécs női kosárlabda női kosárlabda NB I Vasas Akadémia
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