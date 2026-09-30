WNBA: kikapott és kiesett Juhász Dorka csapata a negyeddöntőben

A liga honlapja szerint a magyar válogatottal a hónap elején világbajnoki negyeddöntős játékos valamivel több mint 11 percet töltött a pályán, ez alatt két labdaszerzése volt, de sem pontot, sem pedig lepattanót nem szerzett.

A New Yorkot – amellyel szemben a Lynx alulmaradt a 2024-es nagydöntőben – a berlini vb legjobbjává választott Breanna Stewart, valamint a bahamai Jonquel Jones vezette győzelemre, ők mindketten 21 pontot dobtak, Jones emellé 13 lepattanót is gyűjtött. A New York múlt vasárnap 91–75-re nyert Minnesotában, így 2–0-s összesítéssel jutott a legjobb négy közé.