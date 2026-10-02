Nemzeti Sportrádió

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NL: Magyarország–Grúzia 1–0

Tovább menetel Montenegró az NL-ben; ismét kikaptak az örmények

M. B.M. B.
2026.10.02. 20:14
Fotó: Getty Images
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Továbbra is hibátlan Montenegró válogatottja a labdarúgó Nemzetek Ligája C-ligájának 2. csoportjában.

Viktor Djukanovics, az ETO FC csatára a 61. percben lépett pályára, csapata ekkor Vaszilije Adzsics duplájával már magabiztosan vezetett. A lettektől csak a szépítésre futotta, Markuss Strods a hajrában tette szorossá a mérkőzést.

A csoport másik találkozóján a ciprusi válogatott az 52. perctől emberhátrányban futballozott az örmények ellen, de megőrizte az első félidőben megszerzett kétgólos előnyét, és a tabellán meg is előzte riválisát. A vendégeknél végig a pályán volt Georgi Harutjunjan, a Puskás Akadémia 22 éves hátvédje.

Mindeközben a liga 3. csoportjában Moldova a szünet előtt, illetve után szerzett gólokkal került kétgólos előnybe Kazahsztán ellen, a hazaiak pedig már csak szépíteni tudtak, a vereséget nem kerülték el..

NEMZETEK LIGÁJA
C-LIGA, 3. FORDULÓ
2. CSOPORT
Lettország–Montenegró 1–2 (Strods 82., ill. Adzsics 3., 56.) 
Ciprus–Örményország 2–0 (Konomisz 19., Kakullisz 31.)
Kiállítva: Pileasz (Ciprus, 52.)
3. CSOPORT
Kazahsztán–Moldova 1–2 (Alip 64., ill. Clescenco 45+1., Popescu 50.)
20.45: Feröer–Szlovákia, Tórshavn

 

Nemzetek Ligája montenegrói labdarúgó-válogatott lett válogatott Montenegró Lettország montenegrói válogatott
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