A kapus is gólpasszt adott: már három góllal vezetnek az északírek

NEMZETEK LIGÁJA
3. FORDULÓ
B-LIGA
2. CSOPORT
Ukrajna–Észak-Írország 0–3 (0–2) – élőben az NSO-n!
Nagyszombat, Anton Malatinsky Stadion. V: Vergoote (belga)
Ukrajna: Riznik – Bondar (Szikan, 62.), Zabarnij, Matvijenko, Szarapij – Brazko (Nazarina, 56.) – Jarmolenko, Ocseretko, Cihankov, Szudakov (Nazarenko, 68.) – Jaremcsuk (Varfolomiejev, 62.). Szövetségi kapitány: Andrea Maldera
A kispadon: Jermakov (k.), Trubin (k.), Krupszkij, Mihavko, Saparenko, Ponomarenko, Zubkov, Krasznopir
Észak-Írország: P. Charles – Atcheson, McConville, C. Brown – B. Spencer, Hume, Shea Charles, Devlin – K. Morrison, Price (Devenny, 67.) – Donley. Szövetségi kapitány: Martin O'Neill
A kispadon: C. Hazard (k.), Peacock-Farrell (k.), P. Thompson, C. O'Neill, D. Charles, Smyth, Forbes, J. Kelly, McNair, Graham, Magennis
Gólszerző: C. Brown (9., 61.), Price (22.)