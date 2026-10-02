„Nyerünk mindenképpen!” – optimistán várják a szurkolók a grúzok elleni meccset

Grúzia ellen lép pályára a magyar labdarúgó-válogatott a budapesti Puskás Arénában. Ez a találkozó a nemzeti csapat harmadik mérkőzése az UEFA Nemzetek Ligája aktuális kiírásában. A szurkolók kifejezetten bizakodóak.
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–GRÚZIA
Budapest, Puskás Aréna, 20.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milos Szimovics) – szerbek
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, W. Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai – Tóth Milán, Tóth Alex, Nagy Zs. – Lukács D. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
GRÚZIA: Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Dvali, Locsosvili, Citaisvili – Egojan, Kiteisvili, Csakvetadze – Mikautadze, Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
Legfrissebb hírek