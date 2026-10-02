Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NL: Magyarország–Grúzia 1–0

„Nyerünk mindenképpen!” – optimistán várják a szurkolók a grúzok elleni meccset

2026.10.02. 20:05
null
Győzelmet várnak most már a szurkolók a válogatottól (Fotó: NSO Tv)
Címkék
Nemzetek Ligája szurkolók magyar labdarúgó-válogatott
Grúzia ellen lép pályára a magyar labdarúgó-válogatott a budapesti Puskás Arénában. Ez a találkozó a nemzeti csapat harmadik mérkőzése az UEFA Nemzetek Ligája aktuális kiírásában. A szurkolók kifejezetten bizakodóak.

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–GRÚZIA
Budapest, Puskás Aréna, 20.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milos Szimovics) – szerbek
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, W. Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai – Tóth Milán, Tóth Alex, Nagy Zs. – Lukács D. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
GRÚZIA: Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Dvali, Locsosvili, Citaisvili – Egojan, Kiteisvili, Csakvetadze – Mikautadze, Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze

Magyar válogatott
2 órája

Három Tóth a kezdőben, Nagy Zsolt is bekerült – kezdőcsapatok

Négy helyen változott a magyar csapat összeállítása az északírek elleni meccshez képest.

 

Nemzetek Ligája szurkolók magyar labdarúgó-válogatott
Legfrissebb hírek

Előnyben válogatottunk, és közel járunk a második magyar gólhoz is – percről percre

Magyar válogatott
9 perce

Nagy Zsolt labdaszerzése után Kerkez Milos fejesével szereztünk vezetést Grúzia ellen – videó

Magyar válogatott
21 perce

Tovább menetel Montenegró az NL-ben; ismét kikaptak az örmények

Minden más foci
2 órája

Három Tóth a kezdőben, Nagy Zsolt is bekerült – kezdőcsapatok

Magyar válogatott
2 órája

Serge Gnabry nem játszik Görögország ellen, de nem sérülés miatt marad ki

Minden más foci
3 órája

Meggypiros hazai szerelésben játszunk Grúzia ellen

Magyar válogatott
3 órája

Kerkez Milos: Beleállok minden párharcba, de mindenki mástól is ezt várom

Magyar válogatott
9 órája

„A magyar futball a hiányzók ellenére is jobb a grúznál”

Magyar válogatott
11 órája